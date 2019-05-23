Заманював цукерками: у Миколаївській області чоловік фотографував оголеними дітей

У Миколаївській області затримали чоловіка, який заманював цукерками дітей у нежитлові приміщення, а потім фотографував їх оголеними.Про це повідомили у поліції Миколаївської області.До відділення поліції №7 (Очаківський ВП) Миколаївського районного управління звернулась 26-річна мешканка одного із сіл району і заявила, що чоловік вчиняє розпусні дії до її 8-річної сестри.Правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 42-річний місцевий житель.Крім того, встановлена причетність чоловіка до двох аналогічних фактів. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.