Заманював цукерками: у Миколаївській області чоловік фотографував оголеними дітей
Сьогодні, 14:07
У Миколаївській області затримали чоловіка, який заманював цукерками дітей у нежитлові приміщення, а потім фотографував їх оголеними.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
До відділення поліції №7 (Очаківський ВП) Миколаївського районного управління звернулась 26-річна мешканка одного із сіл району і заявила, що чоловік вчиняє розпусні дії до її 8-річної сестри.
Правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 42-річний місцевий житель.
Крім того, встановлена причетність чоловіка до двох аналогічних фактів. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
До відділення поліції №7 (Очаківський ВП) Миколаївського районного управління звернулась 26-річна мешканка одного із сіл району і заявила, що чоловік вчиняє розпусні дії до її 8-річної сестри.
Правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 42-річний місцевий житель.
Крім того, встановлена причетність чоловіка до двох аналогічних фактів. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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