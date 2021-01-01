Волинський боксер – бронзовий призер чемпіонату України

Бориса Андрєєва. У першості взяли участь дві сотні спортсменів з різних регіонів країни.







Ковельчанин Владислав Дудар, провівши три поєдинки, був за крок до фіналу. Втім, поступившись представнику Донеччини, втратив можливість позмагатись за золоту нагороду. У результаті наш земляк посів третє місце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові проходив чемпіонат України з боксу серед молоді, присвячений пам’яті заслуженого тренера. У першості взяли участь дві сотні спортсменів з різних регіонів країни. Повідомляє Ковельська міська рада.Ковельчанин, провівши три поєдинки, був за крок до фіналу. Втім, поступившись представнику Донеччини, втратив можливість позмагатись за золоту нагороду. У результаті наш земляк посів третє місце.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію