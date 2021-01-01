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Волинський боксер – бронзовий призер чемпіонату України

Волинський боксер – бронзовий призер чемпіонату України
У Харкові проходив чемпіонат України з боксу серед молоді, присвячений пам’яті заслуженого тренера Бориса Андрєєва. У першості взяли участь дві сотні спортсменів з різних регіонів країни.

Повідомляє Ковельська міська рада.

Ковельчанин Владислав Дудар, провівши три поєдинки, був за крок до фіналу. Втім, поступившись представнику Донеччини, втратив можливість позмагатись за золоту нагороду. У результаті наш земляк посів третє місце.

Волинський боксер – бронзовий призер чемпіонату України

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Теги: чемпіон України, ковельчанин, боксер
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