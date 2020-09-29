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Перед новим навчальним роком багатодітні сім'ї отримають додаткові виплати

Перед новим навчальним роком багатодітні сім'ї отримають додаткові виплати
Перед початком нового навчального року малозабезпечені багатодітні родити отримають додаткові виплати. Зокрема, держава виділить по 2 тисячі гривень на кожну дитину, яка перебуває у таких умовах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 4 серпня, передає "УП".

"За ініціативи Президента Володимира Зеленського, Уряд схвалив постанову про виплату по 2 тисячі гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років", – пояснив глава уряду.

Ці кошти сім’ї можуть витратити на те, щоб зібрати дітей до школи та купити необхідні речі. Вони надійдуть батькам ще в серпні.

Загалом додаткові виплати цьогоріч надійдуть на 145 тисяч дітей з багатодітних родин.

Загальний розмір програми складе 290 млн гривень.

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Теги: багатодітні родини, допомога, Україна, навчальний рік
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