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У Погуляйка – новий радник

У Погуляйка – новий радник
Призначили радника голови Волинської ОДА з питань ветеранів та учасників АТО (ООС). Радником голови облдержадміністрації на громадських засадах став Олександр Калюжний.

Посвідчення радника голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко вручив Олександру Калюжному 3 серпня 2021 року, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

До слова, Олександр Калюжний є головою Консультативної ради у справах ветеранів АТО/ООС, сімей загиблих (померлих) захисників України при Волинській обласній державній адміністрації. Зокрема, консультативно-дорадчий орган створений відповідно до розпорядження голови ОДА Юрія Погуляйка від 25.05.2021 року № 294. Його основними завданнями є захист законних прав та інтересів ветеранів війни Волині, їх підтримка, реабілітація та надання необхідної допомоги.


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Теги: Погуляйко, новий радник
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