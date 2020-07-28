У Погуляйка – новий радник

Олександр Калюжний.



Посвідчення радника голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко вручив Олександру Калюжному 3 серпня 2021 року, повідомляє пресслужба

До слова, Олександр Калюжний є головою Консультативної ради у справах ветеранів АТО/ООС, сімей загиблих (померлих) захисників України при Волинській обласній державній адміністрації. Зокрема, консультативно-дорадчий орган створений відповідно до розпорядження голови ОДА Юрія Погуляйка від 25.05.2021 року № 294. Його основними завданнями є захист законних прав та інтересів ветеранів війни Волині, їх підтримка, реабілітація та надання необхідної допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Призначили радника голови Волинської ОДА з питань ветеранів та учасників АТО (ООС). Радником голови облдержадміністрації на громадських засадах ставПосвідчення радника голова облдержадміністраціївручив Олександру Калюжному 3 серпня 2021 року, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

До слова, Олександр Калюжний є головою Консультативної ради у справах ветеранів АТО/ООС, сімей загиблих (померлих) захисників України при Волинській обласній державній адміністрації. Зокрема, консультативно-дорадчий орган створений відповідно до розпорядження голови ОДА Юрія Погуляйка від 25.05.2021 року № 294. Його основними завданнями є захист законних прав та інтересів ветеранів війни Волині, їх підтримка, реабілітація та надання необхідної допомоги.

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