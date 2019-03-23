вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україну сьогодні, 6 серпня, накриє магнітна буря: як легше перенести

Україну сьогодні, 6 серпня, накриє магнітна буря: як легше перенести
У п‘ятницю, 6 серпня, захвилюється магнітне поле Землі і з‘являться магнітні бурі.

Про це повідомляє Gismeteo.ua.

Особливо від геомагнітних коливань страждають літні люди, метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. У ці дні може відчуватися значне погіршення самопочуття, роздратованість, порушення сну, головний біль та запаморочення.

"Будьте дбайливішими до свого здоров‘я! Обережніше з надмірними емоціями, алкоголем, навантаженнями будь-якими. Не намагайтеся зробити все й одразу", - написала головна синоптикиня України Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

Лікарі радять також заздалегіть подбати про наявність медикаментів у аптечці, пити заспокійливий чай, їсти більше фруктів та овочів, відмовитися від надмірної кількості кави та чорного чаю, намагатися залишатися вдома та не відвідувати громадські місця, не користуватися автомобілем, не перебувати під відкритими сонячними променями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: магнітна буря, Україна, Наталя Діденко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україну сьогодні, 6 серпня, накриє магнітна буря: як легше перенести
Сьогодні, 07:40
Apple скануватиме смартфони користувачів: у чому причина
Сьогодні, 06:17
Як в Instagram: TikTok анонсував запуск функції Stories
Сьогодні, 05:40
Чому і кому перед тренуванням корисно їсти шоколад
Сьогодні, 02:15
Перед новим навчальним роком багатодітні сім'ї отримають додаткові виплати
Сьогодні, 00:40
Схожі новини
В Україні очікують магнітну бурю: коли буде пік і як рятуватися В Україні очікують магнітну бурю: коли буде пік і як рятуватися
16 червень, 01:13
Увечері Україну накриє магнітна буря Увечері Україну накриє магнітна буря
23 березень, 2019, 15:20
Перед новим навчальним роком багатодітні сім'ї отримають додаткові виплати Перед новим навчальним роком багатодітні сім'ї отримають додаткові виплати
Сьогодні, 00:40
Від сьогодні в Україні діють жорсткіші правила в’їзду Від сьогодні в Україні діють жорсткіші правила в’їзду
05 серпень, 11:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україну сьогодні, 6 серпня, накриє магнітна буря: як легше перенести
Сьогодні, 07:40
 0
Apple скануватиме смартфони користувачів: у чому причина
Сьогодні, 06:17
 0
Як в Instagram: TikTok анонсував запуск функції Stories
Сьогодні, 05:40
 0
Чому і кому перед тренуванням корисно їсти шоколад
Сьогодні, 02:15
 0
Перед новим навчальним роком багатодітні сім'ї отримають додаткові виплати
Сьогодні, 00:40
 0
Медіа
відео
1/8