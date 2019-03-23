Україну сьогодні, 6 серпня, накриє магнітна буря: як легше перенести
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У п‘ятницю, 6 серпня, захвилюється магнітне поле Землі і з‘являться магнітні бурі.
Про це повідомляє Gismeteo.ua.
Особливо від геомагнітних коливань страждають літні люди, метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. У ці дні може відчуватися значне погіршення самопочуття, роздратованість, порушення сну, головний біль та запаморочення.
"Будьте дбайливішими до свого здоров‘я! Обережніше з надмірними емоціями, алкоголем, навантаженнями будь-якими. Не намагайтеся зробити все й одразу", - написала головна синоптикиня України Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
Лікарі радять також заздалегіть подбати про наявність медикаментів у аптечці, пити заспокійливий чай, їсти більше фруктів та овочів, відмовитися від надмірної кількості кави та чорного чаю, намагатися залишатися вдома та не відвідувати громадські місця, не користуватися автомобілем, не перебувати під відкритими сонячними променями.
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Про це повідомляє Gismeteo.ua.
Особливо від геомагнітних коливань страждають літні люди, метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. У ці дні може відчуватися значне погіршення самопочуття, роздратованість, порушення сну, головний біль та запаморочення.
"Будьте дбайливішими до свого здоров‘я! Обережніше з надмірними емоціями, алкоголем, навантаженнями будь-якими. Не намагайтеся зробити все й одразу", - написала головна синоптикиня України Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
Лікарі радять також заздалегіть подбати про наявність медикаментів у аптечці, пити заспокійливий чай, їсти більше фруктів та овочів, відмовитися від надмірної кількості кави та чорного чаю, намагатися залишатися вдома та не відвідувати громадські місця, не користуватися автомобілем, не перебувати під відкритими сонячними променями.
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