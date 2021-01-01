Де на Волині будуть відключати світло 6 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. КТП-223 09:00-17:00 - с. Острівок: вул. Шкільна 7-55, 10-54; Зелена, Миру, Б.Хмельницького 1-17,2-32, магазин.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, ЗТП-18 09:00-17:00 - м.Володимир-Волинський:вул. Луцька 104-146,146в; Станіславського , Шептицького, контора Обл.автодор .3. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-198 09:00-17:00 - с. Заріччя: вул. Героїв Майдану 12-56,11-25; Шевченка1-17,2-8, магазин, водогін.1. ПЛ0,4кВ від КТП16 9.00 – 16.00 - с. Озірці: вул. Молодіжна, вул. Московська,вул. Набережна.1. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-240 9:30 – 16:30 - с. Тишковичі: вул. Провулок,6 і прилеглі, ФОП Трофименко А.І.2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-20 9:30 – 16:30 - с. Павлівка: рибгосп (майстерня).3. ПЛ-0,4 Л-2, Л-3 від КТП-21 9:30 – 16:30 - с. Павлівка: вул. Порицька та прилеглі, ФОП Хомяк О.Я., кафе «Зустріч».1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,Л-3 ЗТП-280 09:00 – 16:00 - с. Грудки: вул. Кірова, Чкалова, Жукова, ФОП Шворак О.Л.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25003 09:00-20:00 - с. Сапогів: вул.Центральна, 1-43, вул. Б.Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УПЦ.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25180 09:00-17:00 - с.Тростянець: вул.Набережна, вул.Вишнева вул.Волі,25-57/непарні/,34-72/парні, ПАТ "Укртелеком", Свято-Троїціка громада УПЦ КП, Відділ освіти Ківерцівської РДА.1. ПЛ-0,4кВ від ТП №242 9:00-17:00 - с.Бахів: вул. Залізнична; вул. Загородня, с. Колодниця, ФО Столярчук В.П, СТзОВ «Україна», ФО Солтис О.М, ФО Столярчук Р.П, ФОП Янкель А.П,ФОП Місюра О.В, ФО Кіптик О.О, Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз», Приватне підприємство «Приватбуд».Вимкнень споживачів не заплановано.1. КПП 455 9:00-12:30 - вул. Чернишевського (частково), Микулицька, Новочерчицька, Зарічна, Ланова, Тиха, Нижній Проїзд, Нижня, Осіння, пров. Тихий.2. ТП 452 1 СШ 0,4 кВ 13:30-16:00 - вул. Мисливська.Вимкнень споживачів не заплановано.1. КТП-444 9:00 -17:00 - с. Острів’я.2. ПЛ 04 кВ КТП 166 9:00 -17:00 - с. Підгородно.3. ПЛ 10 кВ Л 58-07 до ЛР-2 9:00 -17:00 - с. Куснище, Городно (частково), м. Любомль: вул. Бірківська, Селянське (фермерське) господарство "Санте", Релігійна громада християн віри евангельської-п"ят церква с. Городно, Кратюк Галина Михайлівна, ФОП Гошко Л.В., дитячий садок с. Городно, школа с. Городно, ФОП Чемко О.В., комплекс с. Куснище, тракторна с. Куснище, ПП "СП Городне".4. ПЛ 10 кВ Л 58-09 від ЛР 247.229.294 9:00 -17:00 - м. Любомль: вул. Володимирська, Комсомольська, І.Франка, Щорса, Промислова.5. ПЛ04кВ ЩТП-548 9:00 -17:00 - с. Підманево.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-10 кВ Л-45-05 10:00-17:00 - с. Новий Чорторийськ (частково), Новочарторийське споживче товариство – магазин; ФОП Батурко Наталія Сергіївна – магазин; водонапірна башта; лісництво.2. ПЛ-10 кВ Л-45-02 10:00-17:00 - с. Новий Чорторийськ (частково), с. Цміни, с. Хряськ, с. Козлиничі, ФОП Папко В.К. – млин. Дитячий садок; будинок культури; амбудаторія; ФОП Батурко Наталія Сергіївна – магазин; ФОП Батурко Наталія Сергіївна – магазин; відділення «Укрпошта»; відділення «Укртелеком»; ФОП Кононюк Н.Г. – магазин; церква; Новочарторийське споживче товариство – кафе; житловий масив; молитовний будинок. Новочарторийське споживче товариство – магазин; ФАП; школа; ФОП Красьоха Марія Григорівна – магазин; ФОП Шкабура Степан Петрович – кіоск; водонапірна башта; СВК "Зоря"; ФОП Мельник Я.Б. – магазин. ФОП Клим'юк К.М. – склад; ФОП Ярошик А.Г. – магазин; клуб; дім молитви; ФОП Шкабура Степан Петрович – магазин; церква; ФАП; школа; громада ЄХБ; церква.3. ПЛ-10 кВ Л-45-03 10:00-17:00 - с. Старі Підцаревичі, с. Колодії, Новочарторийське споживче товариство – магазин; клуб; ФОП Батурко Наталія Сергіївна – магазин; молитовний будинок; водонапірна башта; ФОП Олеш Анатолій Васильович; ФАП, Новочарторийське споживче товариство – магазин; школа; дільниця - маневицьке управління водного господарства, Водонапірна башта; ФАП; школа; молитовний будинок; дільниця - маневицьке управління водного; Новочарторийське споживче товариство – магазин.1. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-22 Л-3, Л-5 09:00-17:00 - м.Нововолинськ: вул. Лопатіна, Нахімова, Кропивницького 25-59, Ш Руставелі Донецька, Мечнікова, Макарова, Липинського7-29,16-22,56, пров. Орлика, Кропивницького1-21,2-8, Коцюбинського, Філатова.2. ПЛ-0,4 Л-1 тп-48 09:00-17:00 - м. Нововолинськ: вул. Хвильового2-18, 1-7, Володимирська1-27,2-4, Дорошенка44-70, Шевченка44а, М-н Атлант вул. Дорошенка.1. Л-1 ТП № 125 (К.Р.) 09:30-17:00 - с. Панасі.2. Л-1 ТП № 71 (П.) 09:30-15:00 - с. Сільця-Гірницькі.3. Л-1,2,3 ТП № 73 (К.Р.) 09:30-17:00 - с. Броди.4. ТП № 319 (К.Р.) 10:00-16:30 - смт Заболоття, вул. Молодіжна, Шевченка.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с. Трилісці: вул. Степова, Промислова, Молодіжна, Колгоспна, магазин Петручик А., клуб.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36043 9:00-17:00 - с. Линівка: вулиця Гайова.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 9:00-17:00 - с. Квітневе: вул. Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева, магазин.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36274 9:00-17:00 - с. Мильськ, картоплесховище, пилорама Деменік В.М., виробниче приміщення Левчук М.О., корівник Дацюк М.М., корівник Філіпчук В.В.5. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 - с. Мильськ: вул. Весела, Шкільна, Першотравнева, Миру, Молодіжна, церква, контора с/р, школа, клуб, дитячий садок, магазин, ФАП, магазин Шепелюк Г.В., насосна.6. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 9:00-17:00 - с. Щурин: вул. Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р, амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, чайна.7. ПЛ-0,4кВ ТП-36396 9:00-17:00 - с. Кременець.8. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 9:00-17:00 - смт Дубище, вул. Молодіжна, Зелена, Лесі Українки, Набережна, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 - м. Рожище, вул. Симоненка, Жуковського, , Героїв УПА, Ватутіна, пров. Жуковського, Ватутіна.10. ПЛ-0,4кВ ТП-36478 9:00-17:00 - с. Мильськ: вул. Весела, Кільцева, Першотравнева, Незалежності.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36482 9:00-17:00 - с. Копачівка: Першотравнева, Тиха, СТО, СТ «Мічурінець».12. ПЛ-0,4кВ ТП-36510 9:00-17:00 - с. Щурин: вул. Перемоги, Терешкової.13. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 - с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище: вул. Менделеєва, Ломоносова, ТП-68 м. Рожище.14. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 - с. Трилісці (повністю), с. Линівка (повністю), с. Малинівка (повністю), с. Мар’янівка (повністю), с. Линівка (повністю), с. Трилісці (повністю).15. ПЛ-0,4кВ КТП-36011 9:00-17:00 - с. Залісці: вул. Молодіжна, Колгоспна, Паркова, ДКУ, телятник Долюк В. В.16. ПЛ-0,4кВ КТП-36013 9:00-17:00 - с. Залісці: вул. Центральна, Лесі Українки, контора с/р, клуб, магазин.17. ПЛ-0,4кВ КТП-36030 9:00-17:00 - с. Топільне: вул. Квітнева, Миру, Ювілейна, зерносховище ФОП Скрипчук А.М., телятник Грабарчук В.Є.18. ПЛ-0,4кВ КТП-36054 9:00-17:00 - с. Духче: вул. Миру, Тиха, Спортивна, Травнева, Набережна, магазин Петров В.Г., Демчук З.Ф., ФАП, артсвердловина, школа, клуб.19. ПЛ-0,4кВ КТП-36070 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Чайковського, Лермонтова, Кольцова, К. Шилокадзе, дитячий садок, магазин Лактік.20. ПЛ-0,4кВ КТП-36094 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Гагаріна, 1 Травня, Грушевського, Леся Курбаса, Кармелюка, Хмельницького, костел, майстерня ПЖКГ, школа, санітарно-епідеміологічна станція, п-ць Стоцький, ПП «Черемош», ОК «СтартАвто».21. ПЛ-0,4кВ КТП-36145 9:00-17:00 - с. Духче: вул. Спортивна, Травнева, пилорама Дунай.22. ПЛ-0,4кВ КТП-36248 9:00-17:00 - с. Топільне: Квітнева, Миру, Садова, торговий павільйон.23. ПЛ-0,4кВ КТП-36383 9:00-17:00 - с. Літогоща: вул. Тананайка, дитячий садок, станція стільникового зв’язку «Київстар», артсвердловина.24. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с. Літогоща: СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю., конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама.1. ПЛ-10кВ Л-93-01 від ЛР-62 10:00-17:00 - с. Паридуби: вул. Л.Українки, Вигінська, Луківська, Квітнева, Осередок, Фермерське господарство «Злагода», Ханко, Школа, ПП Сукач(магазин), УкрПошта, УПЦ.Вимкнень споживачів не заплановано.