Музей на Волині продовжать реконструювати за понад мільйон гривень





Вартість робіт – майже 1 мільйон 345 тисяч гривень. Торги розмістили на сайті публічних закупівель Prozorro. Аукціон розпочнеться 13 серпня 2021 року.



Як розповів керівник музею Петро Хомич, попередньо ремонтні роботи тривали у 2018 та 2019 роках. Цьогоріч реконструкцію продовжать, зокрема внутрішні та зовнішні ремонтні роботи в добудованому приміщенні.



На зведення додаткової будівлі для одного експоната "Маневицького човна – моноксила" витратили 900 тисяч гривень. Зі слів Петра Хомича, і основну будівлю, і додаткову потрібно привести до однакового зовнішнього вигляду.



"480 тисяч цього року ми отримали в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Орієнтовно 500 тисяч гривень закладено на систему охолодження та зволоження, зокрема закупівлю техніки", – зазначив директор закладу.



Зі слів керівника музею, облаштування системи зволоження в приміщенні необхідне для того, аби не втратити поверхневий шар човна, на якому видно довбання.



"Частково процес консерваційних робіт вже втратили. Наразі ці роботи не проводяться", – каже Петро Хомич.



Згідно з технічною частиною документа, у вартість робіт входить зовнішній та внутрішній ремонт будівлі-добудові, зокрема влаштування фундаменту, перемичок та перекриття, утеплення фасадів, налаштування опалення, вентиляції, електрообладнання та пожежної сигналізації.



Також навколо музею облагородять територію. Благоустрій включатиме влаштування тротуару, фігурних елементів, бетонних бортових каменів, поребриків тощо.

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