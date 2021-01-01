Повідомили про вистріл: у Луцьку в дворі будинку затримали чоловіка з пістолетом і наркотиками

Під час патрулювання, волинські патрульні отримали від оператора 102 орієнтування на чоловіка, який здійснив постріл з пістолета. Інцидент стався сьогодні, 5 серпня, інформують у патрульній поліції Волині.Поліцейські прибули на вулицю Домни Гордіюк, що у Луцьку, та опитали продавців магазину, які повідомили, що особа, яка підходить під орієнтування, направилася у двори. Опитавши очевидців, патрульним вказали можливий напрямок, куди пішов чоловік.Останнього патрульні виявили біля одного з під’їздів на тій же вулиці.На вербальні команди він не реагував, тримав руку за спиною та вигукував, що застосує зброю.Заступник командира роти попередив особу про застосування вогнепальної зброї та дістав пістолет із кобури. Однак 31-річного чоловіка вдалося затримати без застосування зброї.При собі чоловік мав предмет, зовні схожий на зброю, а також під час проведення поверхневої перевірки у нього виявили виявлено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.