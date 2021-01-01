Куди піти у Луцьку на вихідних 7–8 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Робочий тиждень вже завершується, тому варто подумати про відпочинок на вихідних. Можна зустрітися з друзями, піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, провести час з коханою людиною в кіно тощо. У Луцьку кожен знайде розваги на свій смак.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.
Субота, 7 серпня
6-8 серпня у селі Рованці «відгримить» фестиваль «Бандерштат-2021». З погодинною програмою виступів та програмою літературної та гутіркової сцени можна ознайомитись у нас на сайті.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Гусеня». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 16 годині у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла (вулиця Кафедральна, 6) відбудеться органний концерт «Фантазії без кордонів» унікального музиканта-імпровізатора, італійського органіста Сальваторе Пронесті. У програмі: імпровізації на власні та задані публікою теми. Вартість квитка: 100 гривень.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на Dj Justri - гарної та талановитої дівчини , що встигла підкорити серця фанатів Азії.
Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.
Неділя, 8 серпня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Мауглі». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.
Субота, 7 серпня
6-8 серпня у селі Рованці «відгримить» фестиваль «Бандерштат-2021». З погодинною програмою виступів та програмою літературної та гутіркової сцени можна ознайомитись у нас на сайті.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Гусеня». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 16 годині у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла (вулиця Кафедральна, 6) відбудеться органний концерт «Фантазії без кордонів» унікального музиканта-імпровізатора, італійського органіста Сальваторе Пронесті. У програмі: імпровізації на власні та задані публікою теми. Вартість квитка: 100 гривень.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на Dj Justri - гарної та талановитої дівчини , що встигла підкорити серця фанатів Азії.
Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.
Неділя, 8 серпня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Мауглі». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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