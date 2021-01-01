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Витік на газопроводі: на луцькій вулиці завершили аварійні роботи

Витік на газопроводі: на луцькій вулиці завершили аварійні роботи
Аварійно-ремонтні роботи на перехресті вулиць Володимирська, Червоного Хреста та Рогова закінчилися.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Нагадаємо, 3 серпня, через підозру на витік на газопроводі високого тиску під проїжджою частиною вулиць Володимирська — кут Червоного Хреста у Луцьку перекрили рух автотранспорту цією частиною дороги. У зв'язку з чим тимчасово змінили рух громадського транспорту.

Як інформують у відділі транспорту міськради, роботи завершені. Рух автобусів за маршрутами №№ 12, 19, 24, 25, 29, 30, 32 буде здійснюватися вулицею Червоного Хреста в обох напрямках.

Рух тролейбусів за маршрутами № 4, 4А та 12 за попередніми графіками буде відновлено з 06:00 год. 06 серпня 2021 року.


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Теги: Луцьк, завершення роботи, перекриття руху
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