Витік на газопроводі: на луцькій вулиці завершили аварійні роботи





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Нагадаємо, 3 серпня, через підозру на витік на газопроводі високого тиску під проїжджою частиною вулиць Володимирська — кут Червоного Хреста у Луцьку перекрили рух автотранспорту цією частиною дороги. У зв'язку з чим тимчасово змінили рух громадського транспорту.



Як інформують у відділі транспорту міськради, роботи завершені. Рух автобусів за маршрутами №№ 12, 19, 24, 25, 29, 30, 32 буде здійснюватися вулицею Червоного Хреста в обох напрямках.



Рух тролейбусів за маршрутами № 4, 4А та 12 за попередніми графіками буде відновлено з 06:00 год. 06 серпня 2021 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварійно-ремонтні роботи на перехресті вулиць Володимирська, Червоного Хреста та Рогова закінчилися.Про це повідомляє Луцька міська рада.Нагадаємо, 3 серпня, через підозру нау Луцьку перекрили рух автотранспорту цією частиною дороги. У зв'язку з чим тимчасовоЯк інформують у відділі транспорту міськради, роботи завершені. Рух автобусів за маршрутами №№ 12, 19, 24, 25, 29, 30, 32 буде здійснюватися вулицею Червоного Хреста в обох напрямках.Рух тролейбусів за маршрутами № 4, 4А та 12 за попередніми графіками буде відновлено з 06:00 год. 06 серпня 2021 року.

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