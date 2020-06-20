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Друзі закопали на смітнику: на Тернопільщині знайшли рештки підлітка, який зник 17 років тому

Друзі закопали на смітнику: на Тернопільщині знайшли рештки підлітка, який зник 17 років тому
У селі Гнилички Тернопільської області знайшли ймовірно рештки 16-річного хлопця, який зник ще 17 років тому. За попередніми даними, хлопця вбило струмом, а його друзі, перелякавшись відповідальності, закопали його тіло.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.

Трагедія сталась ще 17 років тому. Тоді загадково зник 16-річний хлопець, його останки знайшли лише в серпні 2021 року.

За попередніми даними, загиблий разом із друзями крали метал із трансформатора і 16-річного хлопця вдарив струм, через що ймовірно він і помер.

"Поки ми розглядаємо це, як версію, бо ще має бути експертиза. Кілька днів тому поліція отримала інформацію про те, що один із учасників тих подій розповів жителю села про смерть хлопця. Цей чоловік захотів зізнатись, де він заховав труп. Спочатку ми шукали в одному місці, потім в другому. Потім він нам показав ще третє місце, де ми і знайшли останки людини. Як версію, ми розглядаємо той варіант, що хлопця міг вбити струм, проте тільки експертиза покаже, кому належать знайдені останки і, якою є причина смерті", - пояснив нам Сергій Крета.

У Facebook Андрій Савчук повідомив, що один із учасників тих подій зізнався, що друзі юнака спалили його одяг, а тіло закопали на смітнику.

"Недавно один із учасників цієї трагічної справи розповів і зізнався, що Юру вбило струмом. Друзі загиблого злякались. Вони його роздягнули, а речі спалили сам труп зарили у смітті", - повідомив Андрій Савчук, який опублікував відео того, як знайшли останки загиблого.

Мати покійного Юрія 17 років вірила, що її син живий і він повернеться.

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Теги: смерть, Тернопільська область, підліток
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