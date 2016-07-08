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У Струмівці подружжя організувало для дітей оздоровчий літній табір. ФОТО

У Струмівці подружжя організувало для дітей оздоровчий літній табір. ФОТО
Подружжя Марії та Степана Яреми четвертий рік поспіль організовує літній табір «Літо Радості» для дітей села Струмівка Підгайцівської громади Луцького району.

Цього року оздоровитися, відпочити та набратися позитивних емоцій на території відпочинкової зони «Білочка», мають змогу більше 80 дітлахів віком від 4 років, інформують у Підгайцівській сільраді.

Степан Ярема – настоятель місцевої церкви Громади Української православної церкви св. Апостола Андрія Первозванного с.Струмівка, розповідає, що у них дуже активна релігійна громада та потужне молодіжне середовище. Ці діти змалку відвідували недільну школу, а зараз сформували Молодіжний клуб, участь у якому беруть підлітки від 15 до 20 років. У таборі мають важливу роль виховників. Вони опікуються меншими дітьми, організовують майстер класи, влаштовують ігри.

Табір «Літо радості» триватиме лише тиждень, з 10 до 20.00. Організатори розпланували цікаву програму з майстер класами, розвагами, смаколиками, іграми, таборуваннями. Діти можуть спробувати себе у ролі лучника, гончара, майстра миловаріння, художника.

На території у є дитячий майданчик, великий надувний батут з гірками та менші – для стрибків, облаштована зона для гри конструктором, малювання та спортивних ігор. Дітям готують кухарі, а на десерт пригощають солодощами, навіть шоколадний фонтан з фруктами замовили, аби порадувати дітей.

На запрошення організаторів привітати учасників таборування запросили представників Підгайцівської сільської ради, які привезли дітям фрукти, солодощі та різноманітні матеріали для творчості, адже вихованці недільної школи, окрім вивчення Святого письма, люблять виготовляти різноманітні саморобки.

Депутатка Підгайцівської сільради Світлана Зінкевич та заступники Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь, Валентин Приходько та Олександр Бляшук подякували організаторам за змістовний відпочинок дітей громади та побажали дітлахам оздоровитися, подружитися та гарно провести час.

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Теги: Струмівка, літній табір, діти
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