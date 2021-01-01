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Будівельник із Луцької міськради отримав орден КБУ

Будівельник із Луцької міськради отримав орден КБУ
Заступник начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради Микола Цвірук отримав орден “Будуємо країну” від авторитетної галузевої організації - Конфедерації будівельників України.

Нагороду вручили під час урочистостей з нагоди Дня будівельника, які відбулися в четвер, 5 серпня.

“Нагорода знайшла свого героя. Микола Цвірук 40 років працює в будівництві, із них в міській раді - 38 років, зокрема, у сервісі технічного нагляду за будівництвом “Служба замовника”. Із 2006 року - заступник начальника управління. Микола Іванович глибоко професійна людина, знає свою справу до тонкощів і головне - любить її. Неможливо перерахувати всі об’єкти, над якими він працював. З останнього - реконструкція приймального відділення міської лікарні, це дуже масштабний проект. Також виконує функції інженера з технічного нагляду на будівництві школи у Заборолі, це ще більший об’єкт”, - розповів начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан, який готував подання на цю нагороду.

Орден “Будуємо країну” вручає Конфедерація будівельників України - професійне об’єднання, до якого наразі входить 700 галузевих організацій. Представником КБУ у Волинській області на початку цього року обрали Андрія Разумовського, керівника Будівельної компанії “Інвестор”.

Днями в Києві відбулися урочистості з нагоди 10-річчя Конфедерації будівельників України.

Будівельник із Луцької міськради отримав орден КБУ

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Теги: депутат Луцької міськради, орден, будівельник
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