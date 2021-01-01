Будівельник із Луцької міськради отримав орден КБУ

Заступник начальника управління капітального будівництва Луцької міської радиотримав орден “Будуємо країну” від авторитетної галузевої організації - Конфедерації будівельників України.Нагороду вручили під час урочистостей з нагоди Дня будівельника, які відбулися в четвер, 5 серпня.“Нагорода знайшла свого героя. Микола Цвірук 40 років працює в будівництві, із них в міській раді - 38 років, зокрема, у сервісі технічного нагляду за будівництвом “Служба замовника”. Із 2006 року - заступник начальника управління. Микола Іванович глибоко професійна людина, знає свою справу до тонкощів і головне - любить її. Неможливо перерахувати всі об’єкти, над якими він працював. З останнього - реконструкція приймального відділення міської лікарні, це дуже масштабний проект. Також виконує функції інженера з технічного нагляду на будівництві школи у Заборолі, це ще більший об’єкт”, - розповів начальник управління капітального будівництва, який готував подання на цю нагороду.Орден “Будуємо країну” вручає Конфедерація будівельників України - професійне об’єднання, до якого наразі входить 700 галузевих організацій. Представником КБУ у Волинській області на початку цього року обрали, керівника Будівельної компанії “Інвестор”.Днями в Києві відбулися урочистості з нагоди 10-річчя Конфедерації будівельників України.