Будівельник із Луцької міськради отримав орден КБУ
Сьогодні, 17:45
Заступник начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради Микола Цвірук отримав орден “Будуємо країну” від авторитетної галузевої організації - Конфедерації будівельників України.
Нагороду вручили під час урочистостей з нагоди Дня будівельника, які відбулися в четвер, 5 серпня.
“Нагорода знайшла свого героя. Микола Цвірук 40 років працює в будівництві, із них в міській раді - 38 років, зокрема, у сервісі технічного нагляду за будівництвом “Служба замовника”. Із 2006 року - заступник начальника управління. Микола Іванович глибоко професійна людина, знає свою справу до тонкощів і головне - любить її. Неможливо перерахувати всі об’єкти, над якими він працював. З останнього - реконструкція приймального відділення міської лікарні, це дуже масштабний проект. Також виконує функції інженера з технічного нагляду на будівництві школи у Заборолі, це ще більший об’єкт”, - розповів начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан, який готував подання на цю нагороду.
Орден “Будуємо країну” вручає Конфедерація будівельників України - професійне об’єднання, до якого наразі входить 700 галузевих організацій. Представником КБУ у Волинській області на початку цього року обрали Андрія Разумовського, керівника Будівельної компанії “Інвестор”.
Днями в Києві відбулися урочистості з нагоди 10-річчя Конфедерації будівельників України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагороду вручили під час урочистостей з нагоди Дня будівельника, які відбулися в четвер, 5 серпня.
“Нагорода знайшла свого героя. Микола Цвірук 40 років працює в будівництві, із них в міській раді - 38 років, зокрема, у сервісі технічного нагляду за будівництвом “Служба замовника”. Із 2006 року - заступник начальника управління. Микола Іванович глибоко професійна людина, знає свою справу до тонкощів і головне - любить її. Неможливо перерахувати всі об’єкти, над якими він працював. З останнього - реконструкція приймального відділення міської лікарні, це дуже масштабний проект. Також виконує функції інженера з технічного нагляду на будівництві школи у Заборолі, це ще більший об’єкт”, - розповів начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан, який готував подання на цю нагороду.
Орден “Будуємо країну” вручає Конфедерація будівельників України - професійне об’єднання, до якого наразі входить 700 галузевих організацій. Представником КБУ у Волинській області на початку цього року обрали Андрія Разумовського, керівника Будівельної компанії “Інвестор”.
Днями в Києві відбулися урочистості з нагоди 10-річчя Конфедерації будівельників України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Києві 21-річна дівчина «обчистила» іноземного дипломата
Сьогодні, 17:55
Будівельник із Луцької міськради отримав орден КБУ
Сьогодні, 17:45
Друзі закопали на смітнику: на Тернопільщині знайшли рештки підлітка, який зник 17 років тому
Сьогодні, 17:41