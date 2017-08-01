На Волині закладають нові плантації під найдорожчу в Україні ягоду

Підприємства, які на Волині вирощують лохину, мають намір збільшити розміри плантацій.Про це йшлося під час поїздки начальника управління агропромисловогорозвиткудо Ковельського району, інформує пресслужба управління.Разом із головою Ковельської районної ради, заступником голови райради, першим заступником голови РДАта Шацьким селищним головоюЮрій Горбенко побував в господарствах, які займаються вирощуванням ягідних культур, зокрема, лохини. Посадовці зустрілися з керівниками ТОВ «Волинська ягідка», ФГ «ТД Агро» та ПП «Флора».Метою поїздки було вивчення перспектив розвитку ягідництва та шляхів державної підтримки місцевого сільгосптоваровиробника. Представники влади поспілкувалися з керівниками ягідників, оглянули плантації з корисною ягодою, ознайомились з технологією посадки кущів.Інформують, що ТОВ «Волинська ягідка» готує до посадки лохини площі 50 гектарів, наразі підприємство висадило лохини на площі 232 гектари, де на зборі ягід працює 300 людей.Окрім того, ФГ «ТД Агро» готує площу 34,5 гектара до посадки лохини.Керівники ТОВ «Волинська ягідка»та ФГ «ТД Агро»розповіли, що на сьогодні підприємства успішно розвиваються.розповів, що ПП «Флора» вирощує чисті, не забруднені агрохімією ягоди, які мають популярність серед споживачів України і цілого світу. Лохина є одним з кращих у світі антиоксидантів, які містять максимальну кількість вітамінів та мінералів. Щоб ягода була товарного вигляду на всіх полях підприємства проведено крапельне зрошування. Підприємство вирощує лохину на площі 230 гектарів, де на зборі ягід працює 700 людей.Юрій Горбенко наголосив, що на сьогодні цю культуру вже вирощують майже в усіх регіонах України, де дозволяють природні умови і загальна площа з кожним роком збільшується. Шацький край – найбільш сприятливий для вирощування лохини. Окрім чудових смакових якостей, культура має лікарські властивості та високу рентабельність, адже лохина - найдорожча ягода серед тих, що вирощують в країні. Відтак, перспективи для вирощування та розширення насаджень – досить хороші.