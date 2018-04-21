У Луцьку з’явиться новинний телеканал





Про це Олександра Куртєєва.



«Зовсім скоро на екранах телевізорів з`явиться новий телеканал, який транслюватиме оперативні і якісні новини щогодини. Наша основна мета – це якнайшвидше донести оновлену інформацію нашому глядачеві», - розповідає Олександра Куртєєва.



Шеф-редакторка зазначає, що вже сьогодні на каналі діють гарячі лінії ( + 38 050 782 40 11 та +38 068 045 10 04) на які можна зателефонувати у будь-який час і повідомити важливу інформацію.



«Так ми хочемо налагодити зворотний зв’язок з глядачем. Це принципово новий канал, який покликаний почути кожну думку», – додає Олександра Куртєєва.



За словами директора ІА Конкурент Тараса Шкітера лучани потребують подієвої та поточної інформації, тому виникла ідея запустити саме новинний телеканал, який буде висвітлювати ключові події Луцька та Волині.



«Контент каналу передбачає щоденну програму новин, яка буде постійно оновлюватись. Темами для сюжетів будуть резонансні події нашого регіону та України», – прокоментував Тарас Шкітер.



Директор ІА Конкурент додав, що новини Луцька та Волинської області будуть у пріоритеті новоствореного каналу та займатимуть 70-80% ефіру.



Слоган каналу: «Конкурент – новини Луцька та Волині».



Канал виходитиме у мережі провайдера «Люкс-лінк», але надалі прагне отримати цифрову ліцензію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочне мовлення новий місцевий новинний телеканал КонкурентТV. У четвер, 5 серпня, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення видала відповідну ліцензію на кабельне мовлення телеканалу.Про це ІА Конкурент повідомила шеф-редакторка телеканалу«Зовсім скоро на екранах телевізорів з`явиться новий телеканал, який транслюватиме оперативні і якісні новини щогодини. Наша основна мета – це якнайшвидше донести оновлену інформацію нашому глядачеві», - розповідає Олександра Куртєєва.Шеф-редакторка зазначає, що вже сьогодні на каналі діють гарячі лінії ( + 38 050 782 40 11 та +38 068 045 10 04) на які можна зателефонувати у будь-який час і повідомити важливу інформацію.«Так ми хочемо налагодити зворотний зв’язок з глядачем. Це принципово новий канал, який покликаний почути кожну думку», – додає Олександра Куртєєва.За словами директора ІА Конкурентлучани потребують подієвої та поточної інформації, тому виникла ідея запустити саме новинний телеканал, який буде висвітлювати ключові події Луцька та Волині.«Контент каналу передбачає щоденну програму новин, яка буде постійно оновлюватись. Темами для сюжетів будуть резонансні події нашого регіону та України», – прокоментував Тарас Шкітер.Директор ІА Конкурент додав, що новини Луцька та Волинської області будуть у пріоритеті новоствореного каналу та займатимуть 70-80% ефіру.Слоган каналу: «Конкурент – новини Луцька та Волині».Канал виходитиме у мережі провайдера «Люкс-лінк», але надалі прагне отримати цифрову ліцензію.

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