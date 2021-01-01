Андрій Разумовський: «Спочатку – комфорт мешканців, а тоді комерційний інтерес»

До дня будівельника, який в Україні відзначають 8 серпня, газета «Луцький замок» підготувала інтерв’ю з міським забудовником, директором Будівельної компанії «Інвестор», депутатом міської ради– Близько тисячі.– Комфорт – це той мінімум, яким має забезпечити забудовник мешканців. В нашій компанії мінімальний набір, який ми називаємо комфортом, включає в себе місце для паркування, безпечну територію – освітлену, огороджену, з відеонаглядом, сучасний, якісний дитячий майданчик, і головне – теплу, зручну квартиру, яка буде недорогою в обслуговуванні.– Особисто я хотів би бачити зі свого вікна гарний краєвид: парк чи замок, історичну будівлю. Це завжди має попит. І якщо ми говоримо про наш житловий комплекс «Супернову», з вікон якого видно замок Любарта, річку та парк, то житло в ньому теж має попит. В тому числі через згадані краєвиди, але, звичайно ж, не тільки через це.– Якщо говорити про елітне житло, то на сьогодні можна взяти до прикладу досвід Києва, Львова, Дніпра, Одеси. Ззовні – це має бути обов’язково гарна архітектура, використано дорожчі матеріали для оздоблення фасадів, на території – ландшафтний дизайн, також дорожча комплектація самих квартир (вікна, система опалення, система вентиляції). В елітних будинках дуже гарні, просторі холи. Безперечно, це буде загороджена територія. І елітні будинки обов’язково передбачають великогабаритні квартири. В Луцьку поки що я елітних будинків не бачив.– Зазвичай, клієнт, який купує квартиру, має сім’ю. Це близько 80% наших замовників. І якщо це двоє дорослих та двоє дітей, то має бути спальня, зал, дитяча, а краще дві дитячі. Загалом – 80-100 квадратних метрів, не менше.– На мою думку, ні.– Ми обов’язково в центральній частині міста збудуємо гарний, великий будинок, який можна буде назвати елітним. І незабаром він з’явиться.– Люди хотіли б купити житло з ремонтом, але в них немає такої можливості. І ми теж хочемо продавати квартири з ремонтом, але їх у нас купують ще на етапі будівництва. І ми просто не встигаємо зробити ремонт.Як експеримент зараз будуємо будинок на 6 квартир, продаж яких не починаємо, поки не закінчимо повністю ремонт. Але для того, щоб реалізувати цей задум, ми тримаємо в секреті, що це за будинок, де він і якими будуть квартири. Хоча навіть без такої інформації люди знають про цей наш «секретний» будинок і цікавляться, як можна купити квартиру.– 100 відсотків. У нас немає будинків із квартирами, які ми не продали до моменту введення будівлі в експлуатацію. На мою думку, причиною цьому ще є і те, що на Волині не так багато будується житла.– Свого часу, коли я ще не був депутатом міської ради, наше підприємство виграло тендер на ремонт вулиць Лесі Українки, Кривий Вал, Пушкіна, скверу біля кафе «Бенедикт». І ми це зробили.Незабаром буде введено в експлуатацію відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Луцької міської клінічної лікарні.Загальна площа цього приміщення – понад дві тисячі квадратних метрів. До ремонту воно було в жахливому стані. Місто Луцьк та міська клінічна лікарня, яка є однією з кращих на Волині, отримає сучасне приймальне відділення зі всією необхідною технікою, що врятує не одне життя. Для нас ця робота дуже важлива. Ми взялися за неї дуже відповідально.На той момент вони потребували приміщення, щоб розмістити комп’ютерний томограф. Ці роботи потрібно було розпочати дуже терміново, безкоштовно і швидко виконати. Чому ми взялися за це? Тому що ми, як будівельники, не звикли тікати від проблем. Частина моїх працівників відмовилася там працювати через епідемію, хоча на той момент в лікарні ще не було хворих. Проте інші взялися до роботи, ми всі розуміли, що, можливо, завтра на місці тих хворих, хто буде потребувати допомоги, можуть опинитися чиїсь рідні.– Під час минулого депутатського скликання я їздив у складі делегації від Луцька із робочим візитом до Польщі, тоді вперше зрозумів, наскільки багато, порівняно із ними, ми витрачаємо комунальних коштів на опалення. За зекономлені гроші від енергоощадних заходів, що зараз роблять у комунальних закладах, можна дуже багато зробити для міста.Також змінився їхній зовнішній вигляд і вони стали естетичнішими, сучаснішими. Оновилося архітектурне обличчя міста. Це дуже добре, що Луцьк потрапив в цю програму. На мою думку, треба по можливості максимально утеплити всі комунальні заклади, щоб економити гроші з міського бюджету.– Є класи енергоефективності: А, В, С, D. На сьогодні в Україні є вимога для забудовників, щоб переходити до класу С, а потім і до класу В.В Європі всі будинки вже давно класу А, А+. Звичайно, в наших будинках стоять якісні сучасні вікна з теплозберігаючими склопакетами. З 1 січня цього року всі наші об’єкти ми утеплюємо ззовні на 15 сантиметрів. Утеплюємо дах. Тому що дуже важливим для нас є те, скільки потім потрібно буде газу, щоб обігріти житло.У новому житловому комплексі «Амстердам» ми спроєктували сучасну котельню, що дасть можливість нам зменшити витрати на опалення приміщення. Це дозволить суттєво економити для наших покупців, адже автономний котел споживає газу вдвічі більше, ніж котельня. Наприклад, споживачі «Луцьктепла» платили 45 гривень за опалення метру квадратного, в той час, як автономний котел дозволяв нам зменшити цю суму до 20 гривень. А котельня має бути ще економніша. Споживання газу в наших квартирах суттєво нижче.– Повна герметичність, мінімальні тепловтрати. У них дуже серйозні вимоги до будівництва, у нас таких немає. Ми, як забудовники, також боремося за те, щоб оплата за опалення житла, яке в нас купують, була мінімальною. Опалення двохкімнатної квартири в Луцьку коштує втричі дорожче, ніж у нашому будинку.– Ідея будувати таунхауси виникла дуже просто. Ми починали з будівництва котеджів. На той момент один котедж, як і сьогодні, коштував близько ста тисяч доларів. Я особисто спілкувався зі всіма своїми клієнтами. І коли я продав перших 10 будинків, а загалом бажаючих купити нове житло було близько сотні, то зрозумів, що 80 % із них просто не вистачає коштів. Але, якби будинок коштував 50-60 тисяч доларів, вони змогли б його купити.І ми подумали, що можна їм запропонувати за ці гроші. Таким чином вийшли на житло площею 130 метрів квадратних. На першому поверсі в таунхаусі – кухня та зал, на другому – три спальні і ванна. Насправді це було дуже просте і конструктивне рішення. За цією моделлю ми будуємо наші таунхауси до сьогодні. Це найкраще планування, яке сьогодні копіюють навіть наші конкуренти і люди, які спочатку з нас жартували та не сприймали ідею всерйоз.– Пів Америки в таунхаусах. Вони є в Англії. Це дуже екологічне житло. В місті має бути багатоповерхове житло, а за містом малоповерхове. Таунхаус – це щось між квартирою та будинком. Будинок потребує обслуговування, потрібно прибирати територію, займатися її озелененням, подбати про охорону. А у власників таунхаусів немає таких проблем і обслуговувати його набагато легше. У той же час вони мають місце, де можна припаркувати свій автомобіль і територію біля будинку, куди можна вийти, поставити бесідки, посадити дерева (загалом приблизно 3-4 сотки землі).– 60-70 тисяч доларів.– З початку року його вартість зросла на 20% і скоріше за все, воно дорожчатиме і далі. Сьогодні в усьому світі після «коронавірусної» кризи спостерігається дефіцит матеріалів. Подорожчали метал, скло, і навіть пінопласт у два рази. Все дорожчає.– Коли ми вперше говорили про цю програму ще десь у січні минулого року, навіть не дуже вірилося. Але станом на 29 червня банки-учасники програми в усій Україні підписали приблизно 500 кредитних договорів на суму понад 421 мільйон гривень. Вимоги дуже прості і зрозумілі: строк кредиту – від 1 до 20 років, платоспроможність покупця, яку визначає банк. Щодо забудовника, то житло, яке він акредитовує під цю програму, має бути збудоване щонайменше на 30%. Загалом скажу, що це дуже вигідна пропозиція, враховуючи, що інфляція становить 7-8%, а вартість житла буде дорожчати.Купувати за цією програмою житло навіть вигідніше, ніж орендувати. Наприклад, за 1-спальну квартиру у ЖК «Амстердам» на понад 66 квадратів, вартість якої 1 193 220 гривень, у місяць треба буде платити 7 398 гривень.Зважаючи на те, що у центрі Луцька важко орендувати квартиру з ремонтом дешевше, ніж за 300 доларів, така пропозиція може стати гарною альтернативою зйомному житлу.– Термін експлуатації монолітного будинку вищий, ніж у панельного і збудованого зі збірного залізобетону. Приблизно це буде: 150, 100 і 50 років. На всіх будинках, які ми почали будувати з цього року, ми використовуємо сучасну технологію монолітного будівництва з керамічних блоків.– Сьогодні у 90% наших покупців є власний транспорт і ми на 100% забезпечуємо мешканців місцями для паркування. Для мене це невід’ємна складова комфорту і це також цінують наші клієнти. Хоча встановлена норма на сьогодні для забудовників – забезпечити 50% власників квартир паркомісцями.Через 2-3 роки ми плануємо збудувати дитячий садочок у житловому комплексі «Супернова» на 80 місць, загальною площею понад тисяча метрів квадратних. Він буде двоповерховим.– Збільшилася територія і в міста стало більше можливостей для залучення інвесторів. Так наше місто розвивається і цей процес має продовжуватися.– В місті є різні зони: історична, центральна. Якщо в одній доречне будівництво на 4 поверхи, то в іншій може бути і 10, і 16. Я хотів би, щоб все гармонійно поєднувалося і будівництво в місті було збалансованим. Недопустимо, щоб забудовник зводив багатоповерхівку на 30 сотках землі на 150 квартир і не вирішував проблему недостачі місць для паркування, недостачу місць у дитсадках, щоб в результаті були перевантажені комунікаційні мережі, дорога. Не можна свій комерційний інтерес ставити вище комфорту мешканців. Ми так точно не робимо.– Чим вищий будинок, тим більша його собівартість. Мій колега в Рівному хотів збудувати 24-поверховий будинок, але коли він порахував його собівартість, то зрозумів, що це дуже дорого і потім ніхто цих квартир не купить.Найбільш комфортне проживання в малоповерхових будинках – чотирьох, п’яти. Але в центральній частині міста добре виглядають багатоповерхівки. Три найвищі будинки Луцька: це на 16 поверхів – ті, що біля готелю «Україна» та гімназії №4; та на 14 поверхів – той, що на Київському майдані. Я маю мрію збудувати 17-поверховий будинок і сподіваюся, що вона здійсниться.Спілкувалася