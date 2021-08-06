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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 серпня
У Волинській області завтра, 6 серпня, за даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями значний, гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16⁰, вдень 19-24⁰

Як йдеться на сайті Sinoptik, ранок у Луцьку очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Уночі можливий дощ із грозою. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Температура вночі 19-18⁰, вдень 21⁰.

Також синоптики попереджають про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, град, діаметром 6-19 мм, та грозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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