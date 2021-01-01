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Тимчасовий міст на дорозі Львів-Луцьк планують завершити за кілька днів. ФОТО. ВІДЕО

Тимчасовий міст на дорозі Львів-Луцьк планують завершити за кілька днів. ФОТО. ВІДЕО
Тимчасовий міст у селі Гайок, що неподалік Кам’янки-Бузької, планують завершити будувати вкінці цього тижня. Того ж дня ним зможуть поїхати автомобілі, автобуси та невеликі вантажівки.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.


Підрядник — компанія "Онур" вже змонтувала металеві конструкції мосту і зараз облаштовує під’їзди. Загалом роботи виконали на 85%.
Тимчасовий міст на дорозі Львів-Луцьк планують завершити за кілька днів. ФОТО. ВІДЕО

"Ми облаштували міст на берегові опори. Зараз ми робимо перильне огородження, облаштовуємо бордюри, зварюємо, скручуємо перила і будемо влаштовувати перехідні плити з бетонними опорами", — розповів інженер компанії-підрядника Володимир Подільник.

Тимчасовим мостом організують реверсивний рух, тобто авто проїжджатимуть по черзі, каже речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.

"Вантажопідйомність тимчасового мосту буде близько 40 тонн — це дозволить невеликим вантажівкам, а також громадському транспорту курсувати через цей міст. З обох сторін мосту тимчасового будуть встановлені триметрові арки для того, аби важковагові вантажівки (ТІР-и) не мали змоги заїхати на цей міст, оскільки його конструкція не передбачатиме такого навантаження", — пояснює речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.
Тимчасовий міст на дорозі Львів-Луцьк планують завершити за кілька днів. ФОТО. ВІДЕО

Зараз дістатися через річку Західний Буг у селі Гайок можна лише по пішому мосту. Обласні маршрутки курсують так: пасажири доїжджають до мосту, переходять його пішки і пересідають у автобуси, з іншої сторони річки.

Цього місяця після погодження усіх документів, візьмуться за будівництво і основного мосту. Він буде вдвічі ширший за старий, шириною 13 метрів з пішохідними доріжками і освітленням, каже речник Служби автомобільних доріг Іван Бондар.

Вартість будівництва становитиме 180 мільйонів гривень. За проєктом його мають будувати 15 місяців, однак планують закінчити зведення нового мосту до кінця року.


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Теги: міст, Львівщина, Луцьк-Львів, будівництво
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