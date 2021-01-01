Тимчасовий міст на дорозі Львів-Луцьк планують завершити за кілька днів. ФОТО. ВІДЕО





Про це у коментарі Іван Бондар.





Підрядник — компанія "Онур" вже змонтувала металеві конструкції мосту і зараз облаштовує під’їзди. Загалом роботи виконали на 85%.



"Ми облаштували міст на берегові опори. Зараз ми робимо перильне огородження, облаштовуємо бордюри, зварюємо, скручуємо перила і будемо влаштовувати перехідні плити з бетонними опорами", — розповів інженер компанії-підрядника Володимир Подільник.



Тимчасовим мостом організують реверсивний рух, тобто авто проїжджатимуть по черзі, каже речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.



"Вантажопідйомність тимчасового мосту буде близько 40 тонн — це дозволить невеликим вантажівкам, а також громадському транспорту курсувати через цей міст. З обох сторін мосту тимчасового будуть встановлені триметрові арки для того, аби важковагові вантажівки (ТІР-и) не мали змоги заїхати на цей міст, оскільки його конструкція не передбачатиме такого навантаження", — пояснює речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.



Зараз дістатися через річку Західний Буг у селі Гайок можна лише по пішому мосту. Обласні маршрутки курсують так: пасажири доїжджають до мосту, переходять його пішки і пересідають у автобуси, з іншої сторони річки.



Цього місяця після погодження усіх документів, візьмуться за будівництво і основного мосту. Він буде вдвічі ширший за старий, шириною 13 метрів з пішохідними доріжками і освітленням, каже речник Служби автомобільних доріг Іван Бондар.



Вартість будівництва становитиме 180 мільйонів гривень. За проєктом його мають будувати 15 місяців, однак планують закінчити зведення нового мосту до кінця року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тимчасовий міст у селі Гайок, що неподалік Кам’янки-Бузької, планують завершити будувати вкінці цього тижня. Того ж дня ним зможуть поїхати автомобілі, автобуси та невеликі вантажівки.Про це у коментарі Суспільному розповів речник Служби автомобільних доріг у Львівській областіПідрядник — компанія "Онур" вже змонтувала металеві конструкції мосту і зараз облаштовує під’їзди. Загалом роботи виконали на 85%."Ми облаштували міст на берегові опори. Зараз ми робимо перильне огородження, облаштовуємо бордюри, зварюємо, скручуємо перила і будемо влаштовувати перехідні плити з бетонними опорами", — розповів інженер компанії-підрядникаТимчасовим мостом організують реверсивний рух, тобто авто проїжджатимуть по черзі, каже речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар."Вантажопідйомність тимчасового мосту буде близько 40 тонн — це дозволить невеликим вантажівкам, а також громадському транспорту курсувати через цей міст. З обох сторін мосту тимчасового будуть встановлені триметрові арки для того, аби важковагові вантажівки (ТІР-и) не мали змоги заїхати на цей міст, оскільки його конструкція не передбачатиме такого навантаження", — пояснює речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.Зараз дістатися через річку Західний Буг у селі Гайок можна лише по пішому мосту. Обласні маршрутки курсують так: пасажири доїжджають до мосту, переходять його пішки і пересідають у автобуси, з іншої сторони річки.Цього місяця після погодження усіх документів, візьмуться за будівництво і основного мосту. Він буде вдвічі ширший за старий, шириною 13 метрів з пішохідними доріжками і освітленням, каже речник Служби автомобільних доріг Іван Бондар.Вартість будівництва становитиме 180 мільйонів гривень. За проєктом його мають будувати 15 місяців, однак планують закінчити зведення нового мосту до кінця року.

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