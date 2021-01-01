Розшукують волинянина, який 15 років тому поїхав до Києва і зник. ФОТО
Сьогодні, 19:41
Володимир-Волинський районний відділ поліції встановлює місцеперебування безвісти зниклого чоловіка.
Про це Район.Володимир-Волинський повідомили у райвідділі поліції.
Житель села Затурці Сергій Юрійович Лазарук 1978 року народження поїхав на заробітки у місто Київ у березні 2006 року і до цього часу нічого невідомо про його місце перебування.
Прикмети чоловіка: ріст 170-175 см, худорлявої статури, русяве волосся.
Якщо вам щось відомо про зниклого чоловіка, телефонуйте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».
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Про це Район.Володимир-Волинський повідомили у райвідділі поліції.
Житель села Затурці Сергій Юрійович Лазарук 1978 року народження поїхав на заробітки у місто Київ у березні 2006 року і до цього часу нічого невідомо про його місце перебування.
Прикмети чоловіка: ріст 170-175 см, худорлявої статури, русяве волосся.
Якщо вам щось відомо про зниклого чоловіка, телефонуйте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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