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Розшукують волинянина, який 15 років тому поїхав до Києва і зник. ФОТО

Розшукують волинянина, який 15 років тому поїхав до Києва і зник. ФОТО
Володимир-Волинський районний відділ поліції встановлює місцеперебування безвісти зниклого чоловіка.

Про це Район.Володимир-Волинський повідомили у райвідділі поліції.

Житель села Затурці Сергій Юрійович Лазарук 1978 року народження поїхав на заробітки у місто Київ у березні 2006 року і до цього часу нічого невідомо про його місце перебування.

Прикмети чоловіка: ріст 170-175 см, худорлявої статури, русяве волосся.

Якщо вам щось відомо про зниклого чоловіка, телефонуйте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».
Розшукують волинянина, який 15 років тому поїхав до Києва і зник. ФОТО


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Теги: розшук, волинянин, Київ, поліція
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