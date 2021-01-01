Розшукують волинянина, який 15 років тому поїхав до Києва і зник. ФОТО





Про це



Житель села Затурці Сергій Юрійович Лазарук 1978 року народження поїхав на заробітки у місто Київ у березні 2006 року і до цього часу нічого невідомо про його місце перебування.



Прикмети чоловіка: ріст 170-175 см, худорлявої статури, русяве волосся.



Якщо вам щось відомо про зниклого чоловіка, телефонуйте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський районний відділ поліції встановлює місцеперебування безвісти зниклого чоловіка.Про це Район.Володимир-Волинський повідомили у райвідділі поліції.Житель села Затурці Сергій Юрійович Лазарук 1978 року народження поїхав на заробітки у місто Київ у березні 2006 року і до цього часу нічого невідомо про його місце перебування.Прикмети чоловіка: ріст 170-175 см, худорлявої статури, русяве волосся.Якщо вам щось відомо про зниклого чоловіка, телефонуйте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію