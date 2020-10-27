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Чому і кому перед тренуванням корисно їсти шоколад

Чому і кому перед тренуванням корисно їсти шоколад
Шоколад корисно їсти перед спортивними тренуваннями. Зокрема, він допомагає людям від 40 до 60 років.

Дослідники виявили, що біоактивні з'єднання в какао збільшують кровотік і полегшують виконання вправ, адже організм починає легше поглинати кисень, пише Daily Mail.

Флаваноли, корисні речовини, які впливають на поглинання кисню, містяться в багатьох рослинах: чай, яблука, різні ягоди й какао-боби.

Однак учені сказали, що просто з'їсти плитку шоколаду перед тренуванням - не найкращий спосіб. Натомість рекомендують вживати коктейль із додаванням 1,5 ст. л. какао. В 1 г натурального какао-порошку міститься в середньому 34,6 мг флаванолу.

Для порівняння, середня плитка молочного шоколаду містить 0,73 мг/г, а темний шоколад - приблизно 1,156 мг/г.

"Якщо тренуватися нерегулярно, то з віком це призводить до уповільнення швидкості поглинання кисню", - кажуть дослідники.

Це уповільнення негативно впливає на здатність людини переносити фізичні навантаження.

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Теги: шоколад, тренування, спорт
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