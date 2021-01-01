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Просять бути обережними: неподалік Луцька відбудуться стрільби

Просять бути обережними: неподалік Луцька відбудуться стрільби
6 серпня 2021 року з 10:00 до 16:00 на кущовому стрільбищі поблизу села Озеро Луцького району будуть проведені навчальні стрільби.

Про це повідомляють на сайті Ківерцівськоїх міської ради.

Інформують, що навчальні стрільби відбудуться з персоналом 6 прикордонного загону.

"Просимо бути уважними, обережними і обмежити своє перебування у вказаному районі", - йдеться у повідомленні.

Зображення ілюстративне

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Теги: стрільби, Озеро
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