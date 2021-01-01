Просять бути обережними: неподалік Луцька відбудуться стрільби





Про це повідомляють на сайті Ківерцівськоїх міської ради.



Інформують, що навчальні стрільби відбудуться з персоналом 6 прикордонного загону.



"Просимо бути уважними, обережними і обмежити своє перебування у вказаному районі", - йдеться у повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 серпня 2021 року з 10:00 до 16:00 на кущовому стрільбищі поблизу села Озеро Луцького району будуть проведені навчальні стрільби.Про це повідомляють на сайті Ківерцівськоїх міської ради.Інформують, що навчальні стрільби відбудуться з персоналом 6 прикордонного загону."Просимо бути уважними, обережними і обмежити своє перебування у вказаному районі", - йдеться у повідомленні.

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