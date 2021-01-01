Як в Instagram: TikTok анонсував запуск функції Stories
Сьогодні, 05:40
У китайському застосунку TikTok заявили про те, що почнуть тестувати функцію Stories.
Про це повідомили у виданні The Verge.
Як зазначають у джерелі, анонсована функція TikTok майже ідентична до Stories інших соціальних мереж, як-от: Instagram, Facebook тощо.
Користувачі застосунку зможуть реагувати на Stories інших людей, а також коментувати їх.
Треба сказати, розробники TikTok додали Stories, щоб розширити взаємодію між користувачами. Крім того, завдяки новій функції контент-мейкери зможуть реалізовувати будь-які свої ідеї.
У компанії не уточнили дату публічного запуску Stories.
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Про це повідомили у виданні The Verge.
Як зазначають у джерелі, анонсована функція TikTok майже ідентична до Stories інших соціальних мереж, як-от: Instagram, Facebook тощо.
Користувачі застосунку зможуть реагувати на Stories інших людей, а також коментувати їх.
Треба сказати, розробники TikTok додали Stories, щоб розширити взаємодію між користувачами. Крім того, завдяки новій функції контент-мейкери зможуть реалізовувати будь-які свої ідеї.
У компанії не уточнили дату публічного запуску Stories.
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