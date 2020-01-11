Apple скануватиме смартфони користувачів: у чому причина





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Apple детально описала запропоновану систему - відому як neuralMatch - деяким американським вченим на початку цього тижня, за словами двох дослідників безпеки, проінформованих про віртуальну зустріч. Запевняють, що плани можуть бути більш широко оприлюднені вже на цьому тижні.



Автоматична система буде активно попереджати команду людей, які перевіряють, якщо вона вважає, що виявлені незаконні зображення. Представники команди потім зв'яжуться з правоохоронними органами, якщо матеріал може бути перевірений. Спочатку ця схема буде впроваджена тільки в США.



Компанія Apple відмовилася від коментарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американська компанія Apple має намір почати встановлювати на "айфони" користувачів програмне забезпечення для сканування зображень. Зокрема, програма буде шукати зображення жорстокого поводження над дітьми.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times Apple детально описала запропоновану систему - відому як neuralMatch - деяким американським вченим на початку цього тижня, за словами двох дослідників безпеки, проінформованих про віртуальну зустріч. Запевняють, що плани можуть бути більш широко оприлюднені вже на цьому тижні.Автоматична система буде активно попереджати команду людей, які перевіряють, якщо вона вважає, що виявлені незаконні зображення. Представники команди потім зв'яжуться з правоохоронними органами, якщо матеріал може бути перевірений. Спочатку ця схема буде впроваджена тільки в США.Компанія Apple відмовилася від коментарів.

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