Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: оприлюднили статистику
Сьогодні, 09:01
За добу 05 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1081 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 74, серед медпрацівників – 32).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 6 серпня.
Кількість інфікованих за добу другий день перевищує тисячу осіб. До цього з 18 червня фіксували менш ніж тисячу нових випадків зараження щодня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 516 осіб;
летальних випадків – 16;
одужало – 478 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 929 осіб,
методом ІФА – 7 546 осіб,
експрес-тестами – 15 122 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 257 478 осіб;
одужало – 2 189 293 особи;
летальних випадків – 53 065;
проведено ПЛР-тестувань – 11 487 542.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 164 випадки;
Вінницька область – 46 випадків;
Волинська область – 9 випадків;
Дніпропетровська область – 54 випадки;
Донецька область – 57 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 43 випадки;
Івано-Франківська область – 16 випадків;
Київська область – 54 випадки;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 25 випадків;
Львівська область – 64 випадки;
Миколаївська область – 13 випадків;
Одеська область – 92 випадки;
Полтавська область – 23 випадки;
Рівненська область – 16 випадків;
Сумська область – 49 випадків;
Тернопільська область – 32 випадки;
Харківська область – 83 випадки;
Херсонська область – 95 випадків;
Хмельницька область – 37 випадків;
Черкаська область – 26 випадків;
Чернівецька область – 24 випадки;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 6 серпня.
Кількість інфікованих за добу другий день перевищує тисячу осіб. До цього з 18 червня фіксували менш ніж тисячу нових випадків зараження щодня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 516 осіб;
летальних випадків – 16;
одужало – 478 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 929 осіб,
методом ІФА – 7 546 осіб,
експрес-тестами – 15 122 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 257 478 осіб;
одужало – 2 189 293 особи;
летальних випадків – 53 065;
проведено ПЛР-тестувань – 11 487 542.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 164 випадки;
Вінницька область – 46 випадків;
Волинська область – 9 випадків;
Дніпропетровська область – 54 випадки;
Донецька область – 57 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 43 випадки;
Івано-Франківська область – 16 випадків;
Київська область – 54 випадки;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 25 випадків;
Львівська область – 64 випадки;
Миколаївська область – 13 випадків;
Одеська область – 92 випадки;
Полтавська область – 23 випадки;
Рівненська область – 16 випадків;
Сумська область – 49 випадків;
Тернопільська область – 32 випадки;
Харківська область – 83 випадки;
Херсонська область – 95 випадків;
Хмельницька область – 37 випадків;
Черкаська область – 26 випадків;
Чернівецька область – 24 випадки;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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