Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: оприлюднили статистику

За добу 05 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1081 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 74, серед медпрацівників – 32).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 6 серпня.Кількість інфікованих за добу другий день перевищує тисячу осіб. До цього з 18 червня фіксували менш ніж тисячу нових випадків зараження щодня.Також за минулу добу:госпіталізували – 516 осіб;летальних випадків – 16;одужало – 478 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 19 929 осіб,методом ІФА – 7 546 осіб,експрес-тестами – 15 122 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 257 478 осіб;одужало – 2 189 293 особи;летальних випадків – 53 065;проведено ПЛР-тестувань – 11 487 542.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 164 випадки;Вінницька область – 46 випадків;Волинська область – 9 випадків;Дніпропетровська область – 54 випадки;Донецька область – 57 випадків;Житомирська область – 17 випадків;Закарпатська область – 11 випадків;Запорізька область – 43 випадки;Івано-Франківська область – 16 випадків;Київська область – 54 випадки;Кіровоградська область – 6 випадків;Луганська область – 25 випадків;Львівська область – 64 випадки;Миколаївська область – 13 випадків;Одеська область – 92 випадки;Полтавська область – 23 випадки;Рівненська область – 16 випадків;Сумська область – 49 випадків;Тернопільська область – 32 випадки;Харківська область – 83 випадки;Херсонська область – 95 випадків;Хмельницька область – 37 випадків;Черкаська область – 26 випадків;Чернівецька область – 24 випадки;Чернігівська область – 25 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.