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Курс валют у Луцьку на 6 серпня

Курс валют у Луцьку на 6 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 6 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.828, а продаж – 27.071.

Євро при купівлі становить – 31.637, продажу – 32.045.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.376.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.583, продаж – 7.180.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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