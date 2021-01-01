Курс валют у Луцьку на 6 серпня
Сьогодні, 09:19
Курс долара у Луцьку станом на 6 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.828, а продаж – 27.071.
Євро при купівлі становить – 31.637, продажу – 32.045.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.583, продаж – 7.180.
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Євро при купівлі становить – 31.637, продажу – 32.045.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.583, продаж – 7.180.
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