Волинський лікар отримав службову квартиру
Сьогодні, 09:39
Хірургу КП "Володимир-Волинське ТМО" Павлу Майструку вручили ордер від службової квартири.
Вручив ордер голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка під час візиту до Володимир-Волинського ТМО, повідомляє пресслужба медзакладу.
Ігор Пальонка привітав лікаря-хірурга із новосіллям та побажав добра, миру та злагоди у новому помешканні, відзначивши, що й надалі, по можливості, міська рада буде підтримувати такі добрі ініціативи.
Міський голова наголосив, що підтримка молодих медичних фахівців, як і вцілому усієї медичної галузі, є одним із найголовніших пріорітетів міської влади.
Генеральна директорка Володимир-Волинського ТМО Тетяна Ващук подякувала міському голові за підтримку лікарів, відзначивши, що така допомога надзичайно важлива та цінна. Тим паче, що молоді лікарі приносять новий подих у стіни медичного закладу – зокрема, започатковують нові види операцій та постійно підвищують свій фаховий рівень.
Додають, Павло Майструк працює лікарем-хірургом у Володимир-Волинському ТМО уже десять років. Уродженець Володимир-Волинського району приїхав сюди працювати по цільовому скеруванню після навчання у Львівському медичному університеті. Каже, що досі змушений був винаймати житло, а тепер радіє, що зможе з родиною оселитись у службовій квартирі.
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Вручив ордер голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка під час візиту до Володимир-Волинського ТМО, повідомляє пресслужба медзакладу.
Ігор Пальонка привітав лікаря-хірурга із новосіллям та побажав добра, миру та злагоди у новому помешканні, відзначивши, що й надалі, по можливості, міська рада буде підтримувати такі добрі ініціативи.
Міський голова наголосив, що підтримка молодих медичних фахівців, як і вцілому усієї медичної галузі, є одним із найголовніших пріорітетів міської влади.
Генеральна директорка Володимир-Волинського ТМО Тетяна Ващук подякувала міському голові за підтримку лікарів, відзначивши, що така допомога надзичайно важлива та цінна. Тим паче, що молоді лікарі приносять новий подих у стіни медичного закладу – зокрема, започатковують нові види операцій та постійно підвищують свій фаховий рівень.
Додають, Павло Майструк працює лікарем-хірургом у Володимир-Волинському ТМО уже десять років. Уродженець Володимир-Волинського району приїхав сюди працювати по цільовому скеруванню після навчання у Львівському медичному університеті. Каже, що досі змушений був винаймати житло, а тепер радіє, що зможе з родиною оселитись у службовій квартирі.
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Коментарі 1
От вам і корупція з піаром. А чому, власне, тільки лікареві. А вчителеві, поліціянту, військовослужбовцю?
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