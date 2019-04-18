Волинський лікар отримав службову квартиру

Хірургу КП "Володимир-Волинське ТМО"вручили ордер від службової квартири.Вручив ордер голова Володимира-Волинськогопід час візиту до Володимир-Волинського ТМО, повідомляє пресслужба медзакладу.Ігор Пальонка привітав лікаря-хірурга із новосіллям та побажав добра, миру та злагоди у новому помешканні, відзначивши, що й надалі, по можливості, міська рада буде підтримувати такі добрі ініціативи.Міський голова наголосив, що підтримка молодих медичних фахівців, як і вцілому усієї медичної галузі, є одним із найголовніших пріорітетів міської влади.Генеральна директорка Володимир-Волинського ТМОподякувала міському голові за підтримку лікарів, відзначивши, що така допомога надзичайно важлива та цінна. Тим паче, що молоді лікарі приносять новий подих у стіни медичного закладу – зокрема, започатковують нові види операцій та постійно підвищують свій фаховий рівень.Додають, Павло Майструк працює лікарем-хірургом у Володимир-Волинському ТМО уже десять років. Уродженець Володимир-Волинського району приїхав сюди працювати по цільовому скеруванню після навчання у Львівському медичному університеті. Каже, що досі змушений був винаймати житло, а тепер радіє, що зможе з родиною оселитись у службовій квартирі.