У Польщі українці створили нелегальну фірму з працевлаштування





Як пoвідoмляє



Під час перевірки виявилося, що двоє причетних до фірми українців взагалі самі діяли нелегально, оскільки не мали дозволів на роботу в Польщі. Далі - більше. Прикордонники встановили, що агенція загалом виготовила для громадян України та інших іноземців, яких мала працевлаштувати в себе, понад 6 тисяч (!) “освядчень”, “зезволень” та документів на виконання сезонної роботи. Насправді ж працевлаштовано в агенції було тільки...168 осіб.



Але й це ще не все. З цих 168 осіб аж 128 все одно працювали нелегально. Серед них були як українці,так і білоруси та грузини. З людьми або не підписували жодних договорів, або посилали їх виконувати роботу, яка не була передбачена в договорах, або ж взагалі давали їм роботу без виготовлення дозвільних документів.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє громадян України попалися на нелегальному бізнесі з працевлаштування в Гданську.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Морського відділу прикордонної служби, громадяни України відкрили в Гданську фірму, яка діяла як посередницька агенція з працевлаштування. Щоправда, переважно займалася не зовсім прозорою й законною діяльністю.Під час перевірки виявилося, що двоє причетних до фірми українців взагалі самі діяли нелегально, оскільки не мали дозволів на роботу в Польщі. Далі - більше. Прикордонники встановили, що агенція загалом виготовила для громадян України та інших іноземців, яких мала працевлаштувати в себе, понад 6 тисяч (!) “освядчень”, “зезволень” та документів на виконання сезонної роботи. Насправді ж працевлаштовано в агенції було тільки...168 осіб.Але й це ще не все. З цих 168 осіб аж 128 все одно працювали нелегально. Серед них були як українці,так і білоруси та грузини. З людьми або не підписували жодних договорів, або посилали їх виконувати роботу, яка не була передбачена в договорах, або ж взагалі давали їм роботу без виготовлення дозвільних документів.

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