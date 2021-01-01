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У Польщі українці створили нелегальну фірму з працевлаштування

У Польщі українці створили нелегальну фірму з працевлаштування
Троє громадян України попалися на нелегальному бізнесі з працевлаштування в Гданську.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Морського відділу прикордонної служби, громадяни України відкрили в Гданську фірму, яка діяла як посередницька агенція з працевлаштування. Щоправда, переважно займалася не зовсім прозорою й законною діяльністю.

Під час перевірки виявилося, що двоє причетних до фірми українців взагалі самі діяли нелегально, оскільки не мали дозволів на роботу в Польщі. Далі - більше. Прикордонники встановили, що агенція загалом виготовила для громадян України та інших іноземців, яких мала працевлаштувати в себе, понад 6 тисяч (!) “освядчень”, “зезволень” та документів на виконання сезонної роботи. Насправді ж працевлаштовано в агенції було тільки...168 осіб.

Але й це ще не все. З цих 168 осіб аж 128 все одно працювали нелегально. Серед них були як українці,так і білоруси та грузини. З людьми або не підписували жодних договорів, або посилали їх виконувати роботу, яка не була передбачена в договорах, або ж взагалі давали їм роботу без виготовлення дозвільних документів.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, нелегальна фірма, українці
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