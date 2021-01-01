Коронавірус на Волині: за минулу добу – 9 нових випадків недуги





Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".



Нові випадки виявили у:



Луцькому районі – 4 хворих:

• Луцька ТГ – 1

• Підгайцівська ТГ – 1

• Цуманська ТГ – 2



Володимир-Волинському районв – 1 хворий:

• Володимир-Волинська ТГ – 1



Камінь-Каширському районі – 1 хворий:

• Маневицька ТГ – 1



Ковельському районі – 3 хворих:

• Ковельська ТГ – 3



Усього станом на 6 серпня в області зареєстрували 62 327 випадків.



Одужало – 61 063 особи (за останню добу – 3).

Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 264 736 осіб, за останню добу – 311 осіб.



Вакцинація проти COVID-19



За добу 5 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3354 щеплення. Першою дозою щеплено 2056 осіб та другою дозою – 1298 осіб. Загалом провели 115 427 щеплення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 9 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Нові випадки виявили у:• Луцька ТГ – 1• Підгайцівська ТГ – 1• Цуманська ТГ – 2• Володимир-Волинська ТГ – 1• Маневицька ТГ – 1• Ковельська ТГ – 3Усього станом на 6 серпня в області зареєстрували 62 327 випадків.Одужало – 61 063 особи (за останню добу – 3).Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 264 736 осіб, за останню добу – 311 осіб.За добу 5 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3354 щеплення. Першою дозою щеплено 2056 осіб та другою дозою – 1298 осіб. Загалом провели 115 427 щеплення.

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