Коронавірус на Волині: за минулу добу – 9 нових випадків недуги
Сьогодні, 10:15
За минулу добу на Волині зареєстрували 9 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Нові випадки виявили у:
Луцькому районі – 4 хворих:
• Луцька ТГ – 1
• Підгайцівська ТГ – 1
• Цуманська ТГ – 2
Володимир-Волинському районв – 1 хворий:
• Володимир-Волинська ТГ – 1
Камінь-Каширському районі – 1 хворий:
• Маневицька ТГ – 1
Ковельському районі – 3 хворих:
• Ковельська ТГ – 3
Усього станом на 6 серпня в області зареєстрували 62 327 випадків.
Одужало – 61 063 особи (за останню добу – 3).
Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 264 736 осіб, за останню добу – 311 осіб.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 5 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3354 щеплення. Першою дозою щеплено 2056 осіб та другою дозою – 1298 осіб. Загалом провели 115 427 щеплення.
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Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Нові випадки виявили у:
Луцькому районі – 4 хворих:
• Луцька ТГ – 1
• Підгайцівська ТГ – 1
• Цуманська ТГ – 2
Володимир-Волинському районв – 1 хворий:
• Володимир-Волинська ТГ – 1
Камінь-Каширському районі – 1 хворий:
• Маневицька ТГ – 1
Ковельському районі – 3 хворих:
• Ковельська ТГ – 3
Усього станом на 6 серпня в області зареєстрували 62 327 випадків.
Одужало – 61 063 особи (за останню добу – 3).
Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 264 736 осіб, за останню добу – 311 осіб.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 5 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3354 щеплення. Першою дозою щеплено 2056 осіб та другою дозою – 1298 осіб. Загалом провели 115 427 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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