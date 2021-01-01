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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: за минулу добу – 9 нових випадків недуги

Коронавірус на Волині: за минулу добу – 9 нових випадків недуги
За минулу добу на Волині зареєстрували 9 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Нові випадки виявили у:

Луцькому районі – 4 хворих:
• Луцька ТГ – 1
• Підгайцівська ТГ – 1
• Цуманська ТГ – 2

Володимир-Волинському районв – 1 хворий:
• Володимир-Волинська ТГ – 1

Камінь-Каширському районі – 1 хворий:
• Маневицька ТГ – 1

Ковельському районі – 3 хворих:
• Ковельська ТГ – 3

Усього станом на 6 серпня в області зареєстрували 62 327 випадків.

Одужало – 61 063 особи (за останню добу – 3).
Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 264 736 осіб, за останню добу – 311 осіб.

Вакцинація проти COVID-19

За добу 5 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3354 щеплення. Першою дозою щеплено 2056 осіб та другою дозою – 1298 осіб. Загалом провели 115 427 щеплення.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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