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На Волині неповнолітні вкрали у пенсіонера скутер

На Волині неповнолітні вкрали у пенсіонера скутер
У Володимир-Волинському районі підлітки вкрали у 66-річного чоловіка скутер.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

У ніч на 5 серпня невідомі викрали з подвір’я 66-річного жителя Володимир-Волинського району скутер Honda Dio. Виявивши відсутність транспортного засобу, пенсіонер звернувся із відповідною заявою до поліції.

Співробітники кримінальної поліції спільно з дільничним офіцером оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли односельці потерпілого: 12 та 13 років.

Транспортний засіб вилучили та повернули власнику.

Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.

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Теги: Волинь, крадіжка, скутер, пенсіонер, неповнолітні
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