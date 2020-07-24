На Волині неповнолітні вкрали у пенсіонера скутер





Про це



У ніч на 5 серпня невідомі викрали з подвір’я 66-річного жителя Володимир-Волинського району скутер Honda Dio. Виявивши відсутність транспортного засобу, пенсіонер звернувся із відповідною заявою до поліції.



Співробітники кримінальної поліції спільно з дільничним офіцером оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли односельці потерпілого: 12 та 13 років.



Транспортний засіб вилучили та повернули власнику.



Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі підлітки вкрали у 66-річного чоловіка скутер.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У ніч на 5 серпня невідомі викрали з подвір’я 66-річного жителя Володимир-Волинського району скутер Honda Dio. Виявивши відсутність транспортного засобу, пенсіонер звернувся із відповідною заявою до поліції.Співробітники кримінальної поліції спільно з дільничним офіцером оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли односельці потерпілого: 12 та 13 років.Транспортний засіб вилучили та повернули власнику.Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.

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