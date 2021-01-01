За сім місяців 2021-го на Волині сталося більше аварій, ніж за такий же проміжок у 2020
Сьогодні, 14:34
Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-липень трапилося 1 754 дорожньо-транспортних пригод, що на 5 % більше аналогічного періоду минулого року.
Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.
301 — саме стільки ДТП із травмованими трапилося за січень-липень 2021 року, що на 29 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.
На жаль, 35 людей загинули на дорогах області (що на 39 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 368 — травмувалася (зменшення на 26 % у порівнянні з 2020 роком).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за сім місяців є:
- зіткнення (45 %),
- наїзд на пішохода (20 %),
- наїзд на перешкоду (13 %),
- наїзд на велосипедиста (6 %),
-перекидання транспортних засобів (12 %).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
- порушення правил маневрування — 495 автопригоди або 28 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху — 565 ДТП (32 %),
- недодержання дистанції — 341 ДТП (19 %),
- порушення правил проїзду перехресть — 110 ДТП (6 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 34 ДТП (2 %).
Статистика щодо ДТП за участю дітей: за вказаний період зареєстрували 71 ДТП за участю дітей, з них — 49 ДТП з травмованими, в яких 8 дітей загинули та 56 дітей травмувалися.
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Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.
301 — саме стільки ДТП із травмованими трапилося за січень-липень 2021 року, що на 29 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.
На жаль, 35 людей загинули на дорогах області (що на 39 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 368 — травмувалася (зменшення на 26 % у порівнянні з 2020 роком).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за сім місяців є:
- зіткнення (45 %),
- наїзд на пішохода (20 %),
- наїзд на перешкоду (13 %),
- наїзд на велосипедиста (6 %),
-перекидання транспортних засобів (12 %).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
- порушення правил маневрування — 495 автопригоди або 28 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху — 565 ДТП (32 %),
- недодержання дистанції — 341 ДТП (19 %),
- порушення правил проїзду перехресть — 110 ДТП (6 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 34 ДТП (2 %).
Статистика щодо ДТП за участю дітей: за вказаний період зареєстрували 71 ДТП за участю дітей, з них — 49 ДТП з травмованими, в яких 8 дітей загинули та 56 дітей травмувалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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