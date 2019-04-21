Волиняни успішно виступили на чемпіонаті України з пара пауерліфтингу





З 30 липня до 1 серпня в місті Дніпрі відбувся чемпіонат України з з пара пауерліфтингу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату,



Змагання проводились Укрцентром "Інваспорт", Українською федерацією спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату за підтримки Міністерства молоді та спорту України.



107 атлетів з 20 регіонів України приїхали на цей спортивний форум сили, мужності, незламної волі.



Волинь представляли 8 спортсменів Волинського регіонального центру «ІНВАСПОРТ»: 2 - з Луцька: Сергій Кулик та Олег Мельничук (тренер Олег Хомяк) і 6 - з Ковельського відділення ОДЮСШІ: Ксенія Токар, Богдан Муц, Денис Остапук, Василь Гусак, Максим Бондаренко та Бабинець Юрій (тренер Валерій Дружинович).



Першими на сцену обласної філармонії, де проходили змагання, вийшли жінки.



У ваговій категорії до 45 кг “срібло” чемпіонату та “срібло” першості (атлетки віком до 20 років) завоювала Ксенія Токар.

Успішним видався виступ Богдана Муца у ваговій категорії до 54 кг. Він переміг серед юнаків до 20 років.



У чоловіків (вагова категорія до 59 кг) золоту медаль виборов Денис Остапук, срібна - поїхала в Рівне, бронзова нагорода дісталась також ковельчанину Максиму Бондаренку, який показав результат срібного призера, але був на 100 грамів важчим за суперника.



Характер справжнього спартанця проявив Василь Гусак. Після двох незарахованих підйомів штанги, наш земляк зібрався і в заключній спробі не дав суддям сумніватись у своїй силі. А переможний клич Василя глядачі і уболівальники підтримали дружніми оплесками.



Не дав шансів своїм суперникам і наш паралімпієць Юрій Бабинець. У категорії до 80 кг він переміг, піднявши штангу вагою 175 кг.



Потужно виступив і Олег Мельничук з Луцька. У категорії до 88 кг з результатом 142 кг він посів ІІ місце. Тільки невдалий підйом Олега у третій спробі дав змогу його супернику перемогти.



У абсолютній першості серед чоловіків бронзова медаль чемпіонату також поїхала на Волинь, але без її володаря Юрія Бабинця, який в складі Національної команди залишився в місті Дніпрі на заключному зборі підготовки до Паралімпіади - 2020 в Токіо.



У підсумку в скарбничці волинян дві бронзові, три срібні та три золоті медалі, а в загальному заліку команда посіла 5 місце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни завоювали медалі різного ґатунку на чемпіонаті України з пара пауерліфтингу.З 30 липня до 1 серпня в місті Дніпрі відбувся чемпіонат України з з пара пауерліфтингу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату, йдеться на сайті Ковельської міськради.Змагання проводились Укрцентром "Інваспорт", Українською федерацією спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату за підтримки Міністерства молоді та спорту України.107 атлетів з 20 регіонів України приїхали на цей спортивний форум сили, мужності, незламної волі.Волинь представляли 8 спортсменів Волинського регіонального центру «ІНВАСПОРТ»: 2 - з Луцька:таі 6 - з Ковельського відділення ОДЮСШІ:таПершими на сцену обласної філармонії, де проходили змагання, вийшли жінки.У ваговій категорії до 45 кг “срібло” чемпіонату та “срібло” першості (атлетки віком до 20 років) завоювала Ксенія Токар.Успішним видався виступ Богдана Муца у ваговій категорії до 54 кг. Він переміг серед юнаків до 20 років.У чоловіків (вагова категорія до 59 кг) золоту медаль виборов Денис Остапук, срібна - поїхала в Рівне, бронзова нагорода дісталась також ковельчанину Максиму Бондаренку, який показав результат срібного призера, але був на 100 грамів важчим за суперника.Характер справжнього спартанця проявив Василь Гусак. Після двох незарахованих підйомів штанги, наш земляк зібрався і в заключній спробі не дав суддям сумніватись у своїй силі. А переможний клич Василя глядачі і уболівальники підтримали дружніми оплесками.Не дав шансів своїм суперникам і наш паралімпієць Юрій Бабинець. У категорії до 80 кг він переміг, піднявши штангу вагою 175 кг.Потужно виступив і Олег Мельничук з Луцька. У категорії до 88 кг з результатом 142 кг він посів ІІ місце. Тільки невдалий підйом Олега у третій спробі дав змогу його супернику перемогти.У абсолютній першості серед чоловіків бронзова медаль чемпіонату також поїхала на Волинь, але без її володаря Юрія Бабинця, який в складі Національної команди залишився в місті Дніпрі на заключному зборі підготовки до Паралімпіади - 2020 в Токіо.У підсумку в скарбничці волинян дві бронзові, три срібні та три золоті медалі, а в загальному заліку команда посіла 5 місце.

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