У Ковелі п'янючий водій в'їхав у паркан





Про це



Вчора, 5 серпня, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Ніла Хасевича, що у Ковелі.



Поліцейські прибули на місце події та встановили, що водій Fiat Palio не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив наїзд на паркан.



Внаслідок автопригоди, на щастя, ніхто не травмувався.



Під час спілкування з керманичем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат – 2,42 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.



У результаті на керманича склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.



Зауважують, за січень-липень 2021 року на території Волинській області зареєстровано 34 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 4 ДТП з травмованими, в яких 5 осіб травмувалися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керманич у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП у Ковелі.Про це інформує патрульна поліції Волинської області.Вчора, 5 серпня, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Ніла Хасевича, що у Ковелі.Поліцейські прибули на місце події та встановили, що водій Fiat Palio не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив наїзд на паркан.Внаслідок автопригоди, на щастя, ніхто не травмувався.Під час спілкування з керманичем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат – 2,42 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.У результаті на керманича склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.Зауважують, за січень-липень 2021 року на території Волинській області зареєстровано 34 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 4 ДТП з травмованими, в яких 5 осіб травмувалися.

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