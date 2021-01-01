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Волинський веслувальник вийшов у півфінал Олімпійських ігор у Токіо

Волинський веслувальник вийшов у півфінал Олімпійських ігор у Токіо
Майстер спорту України, срібний призер чемпіонату світу, Європи та Європейських ігор з веслування на байдарках і каное Юрій Вандюк, що родом з Ковеля, пройшов у півфінал Олімпіади-2020.

Про це повідомляє "Sport".

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися чвертьфінальні заїзди у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів. Україну в цій дисципліні представляють Павло Алтухов та Юрій Вандюк. Раніше Алтухов фінішував другим і виграв путівку до півфіналу.

У своєму чвертьфіналі Вандюк довгий час йшов третім, проте в кінцівці зумів додати і в запеклій боротьбі з іспанцем вирвав друге місце, забравши останню путівку в 1/2 фіналу.

Півфінальні заїзди відбудуться в суботу, 7 серпня. Початок о 03:44 за Києвом.

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Теги: Олімпіада-2020. волинянин, веслування на байдарках, півфінал
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