Волинський веслувальник вийшов у півфінал Олімпійських ігор у Токіо

Юрій Вандюк, що родом з Ковеля, пройшов у півфінал Олімпіади-2020.



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На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися чвертьфінальні заїзди у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів. Україну в цій дисципліні представляють Павло Алтухов та Юрій Вандюк. Раніше Алтухов фінішував другим і виграв путівку до півфіналу.



У своєму чвертьфіналі Вандюк довгий час йшов третім, проте в кінцівці зумів додати і в запеклій боротьбі з іспанцем вирвав друге місце, забравши останню путівку в 1/2 фіналу.



Півфінальні заїзди відбудуться в суботу, 7 серпня. Початок о 03:44 за Києвом.

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