Волинських будівельників нагородили з нагоди професійного свята. ФОТО

Павло Будчик, інженер з охорони праці ТОВ “Бетон Брук Сервіс”

Володимир Федик, виконроб ТОВ

Дмитро Климюк, менеджер з постачання ТОВ

Ігор Пех, виконроб ТОВ

З нагоди Дня будівельника, який в Україні відзначається у другу неділю серпня, волинські будівельники отримали нагороди від представників місцевої влади.Урочистості відбулися в четвер, 5 серпня.Серед нагороджених - працівники ТОВ “Бетон Брук Сервіс”. Це підприємство активно працює в регіоні і за час своєї діяльності збудувало та відремонтувало чимало соціальних проектів - дороги і вулиці, школи і садочки, лікарні тощо.Керівник підприємстваотримав Почесну грамоту Волинської обласної ради.Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагородили інженера з охорони праці“Павло відповідає на підприємстві за охорону праці - це дуже важливий напрямок, хоча і не дуже публічний. Але від його роботи залежить безпека роботи всіх працівників, і Павло справляється із завданнями на відмінно”, - охарактеризував працівника директор підприємства.Подяку голови обласної державної адміністрації отримав виконроб ТОВ "Бетон Брук Сервіс"“Він працював на такому відповідальному об’єкті як реконструкція приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні, а зараз почав працювати над наступним важливим проектом - будівництвом спортивного ядра на стадіоні “Локомотив” у Ковелі”, - розповів про заслуги нагородженого Сергій Стрихарчук.Також до нагородження будівельників приєдналася заступниця Луцького міського голови“Побудувати будинок, спроектувати його, прийняти правильні рішення, щоб він служив довгі роки - це справжня мудрість. Важлива точність, розрахунки, графіки, найменші деталі. І це, мабуть, справді не просто професія, а покликання”, - зауважила посадовиця.Вона передала вітання будівельникам від Луцького міського голови Ігоря Поліщука і побажання “міцного здоров’я - такого, як новобудови, які ви здаєте; щастя - такого безмежного, як хмарочоси; надійних друзів - стільки, як цеглин в кладці”.Подяку міського голови отримали, менеджер з постачання ТОВ "Бетон Брук Сервіс" та, виконроб підприємства.“Дмитро Климюк працює у відділі постачання, дуже гарно розбирається у будівельних матеріалах, їхній якості та ціновій політиці. Завжди оперативно постачає наші будівельні майданчики необхідними матеріалами. Ігор Пех в команді “Бетон Брук Сервіс” уже багато років, працює виконробом на наших житлових об’єктах, зокрема, зараз - на будівництві ЖК “Супернова”, - розповів Сергій Стрихарчук.Також вітальний адрес міського голови отримав увесь колектив “Бетон Брук Сервіс”.“Такі нагороди для нас важливі, адже це означає, що нашу роботу бачать і цінують. Для колективу це додаткова мотивація працювати на результат”, - підсусумав нагородження директор ТОВ “Бетон Брук Сервіс” Сергій Стрихарчук.