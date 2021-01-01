Волинських будівельників нагородили з нагоди професійного свята. ФОТО
Сьогодні, 12:15
З нагоди Дня будівельника, який в Україні відзначається у другу неділю серпня, волинські будівельники отримали нагороди від представників місцевої влади.
Урочистості відбулися в четвер, 5 серпня.
Серед нагороджених - працівники ТОВ “Бетон Брук Сервіс”. Це підприємство активно працює в регіоні і за час своєї діяльності збудувало та відремонтувало чимало соціальних проектів - дороги і вулиці, школи і садочки, лікарні тощо.
Керівник підприємства Сергій Стрихарчук отримав Почесну грамоту Волинської обласної ради.
Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагородили інженера з охорони праці Павла Будчика.
“Павло відповідає на підприємстві за охорону праці - це дуже важливий напрямок, хоча і не дуже публічний. Але від його роботи залежить безпека роботи всіх працівників, і Павло справляється із завданнями на відмінно”, - охарактеризував працівника директор підприємства.
Подяку голови обласної державної адміністрації отримав виконроб ТОВ "Бетон Брук Сервіс" Володимир Федик.
“Він працював на такому відповідальному об’єкті як реконструкція приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні, а зараз почав працювати над наступним важливим проектом - будівництвом спортивного ядра на стадіоні “Локомотив” у Ковелі”, - розповів про заслуги нагородженого Сергій Стрихарчук.
Також до нагородження будівельників приєдналася заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
“Побудувати будинок, спроектувати його, прийняти правильні рішення, щоб він служив довгі роки - це справжня мудрість. Важлива точність, розрахунки, графіки, найменші деталі. І це, мабуть, справді не просто професія, а покликання”, - зауважила посадовиця.
Вона передала вітання будівельникам від Луцького міського голови Ігоря Поліщука і побажання “міцного здоров’я - такого, як новобудови, які ви здаєте; щастя - такого безмежного, як хмарочоси; надійних друзів - стільки, як цеглин в кладці”.
Подяку міського голови отримали Дмитро Климюк, менеджер з постачання ТОВ "Бетон Брук Сервіс" та Ігор Пех, виконроб підприємства.
“Дмитро Климюк працює у відділі постачання, дуже гарно розбирається у будівельних матеріалах, їхній якості та ціновій політиці. Завжди оперативно постачає наші будівельні майданчики необхідними матеріалами. Ігор Пех в команді “Бетон Брук Сервіс” уже багато років, працює виконробом на наших житлових об’єктах, зокрема, зараз - на будівництві ЖК “Супернова”, - розповів Сергій Стрихарчук.
Також вітальний адрес міського голови отримав увесь колектив “Бетон Брук Сервіс”.
“Такі нагороди для нас важливі, адже це означає, що нашу роботу бачать і цінують. Для колективу це додаткова мотивація працювати на результат”, - підсусумав нагородження директор ТОВ “Бетон Брук Сервіс” Сергій Стрихарчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Урочистості відбулися в четвер, 5 серпня.
Серед нагороджених - працівники ТОВ “Бетон Брук Сервіс”. Це підприємство активно працює в регіоні і за час своєї діяльності збудувало та відремонтувало чимало соціальних проектів - дороги і вулиці, школи і садочки, лікарні тощо.
Керівник підприємства Сергій Стрихарчук отримав Почесну грамоту Волинської обласної ради.
Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагородили інженера з охорони праці Павла Будчика.
“Павло відповідає на підприємстві за охорону праці - це дуже важливий напрямок, хоча і не дуже публічний. Але від його роботи залежить безпека роботи всіх працівників, і Павло справляється із завданнями на відмінно”, - охарактеризував працівника директор підприємства.
Подяку голови обласної державної адміністрації отримав виконроб ТОВ "Бетон Брук Сервіс" Володимир Федик.
“Він працював на такому відповідальному об’єкті як реконструкція приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні, а зараз почав працювати над наступним важливим проектом - будівництвом спортивного ядра на стадіоні “Локомотив” у Ковелі”, - розповів про заслуги нагородженого Сергій Стрихарчук.
Також до нагородження будівельників приєдналася заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
“Побудувати будинок, спроектувати його, прийняти правильні рішення, щоб він служив довгі роки - це справжня мудрість. Важлива точність, розрахунки, графіки, найменші деталі. І це, мабуть, справді не просто професія, а покликання”, - зауважила посадовиця.
Вона передала вітання будівельникам від Луцького міського голови Ігоря Поліщука і побажання “міцного здоров’я - такого, як новобудови, які ви здаєте; щастя - такого безмежного, як хмарочоси; надійних друзів - стільки, як цеглин в кладці”.
Подяку міського голови отримали Дмитро Климюк, менеджер з постачання ТОВ "Бетон Брук Сервіс" та Ігор Пех, виконроб підприємства.
“Дмитро Климюк працює у відділі постачання, дуже гарно розбирається у будівельних матеріалах, їхній якості та ціновій політиці. Завжди оперативно постачає наші будівельні майданчики необхідними матеріалами. Ігор Пех в команді “Бетон Брук Сервіс” уже багато років, працює виконробом на наших житлових об’єктах, зокрема, зараз - на будівництві ЖК “Супернова”, - розповів Сергій Стрихарчук.
Також вітальний адрес міського голови отримав увесь колектив “Бетон Брук Сервіс”.
“Такі нагороди для нас важливі, адже це означає, що нашу роботу бачать і цінують. Для колективу це додаткова мотивація працювати на результат”, - підсусумав нагородження директор ТОВ “Бетон Брук Сервіс” Сергій Стрихарчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Сході загинув молодий військовий з Рівненщини
Сьогодні, 12:17
Волинських будівельників нагородили з нагоди професійного свята. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Українська легкоатлетка заявила, що їй соромно за свою країну
Сьогодні, 12:04