На Сході загинув молодий військовий з Рівненщини

Олександр Цибульський 1989 року народження.



Про це



Він був мобілізований із 2015 року, а в 2016-му підписав контракт на військову службу.



У загиблого залишилися батьки та сестра.



Фото - спільнота "Типова Дубровиця".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 5 серпня, в зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинув військовий із Дубровиці1989 року народження.Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.Він був мобілізований із 2015 року, а в 2016-му підписав контракт на військову службу.У загиблого залишилися батьки та сестра.

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