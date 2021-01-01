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На Сході загинув молодий військовий з Рівненщини

На Сході загинув молодий військовий з Рівненщини
Вчора, 5 серпня, в зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинув військовий із Дубровиці Олександр Цибульський 1989 року народження.

Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.

Він був мобілізований із 2015 року, а в 2016-му підписав контракт на військову службу.

У загиблого залишилися батьки та сестра.

Фото - спільнота "Типова Дубровиця".

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Теги: Рівненщина, війна, військовий
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