На Сході загинув молодий військовий з Рівненщини
Сьогодні, 12:17
Вчора, 5 серпня, в зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинув військовий із Дубровиці Олександр Цибульський 1989 року народження.
Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.
Він був мобілізований із 2015 року, а в 2016-му підписав контракт на військову службу.
У загиблого залишилися батьки та сестра.
Фото - спільнота "Типова Дубровиця".
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Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.
Він був мобілізований із 2015 року, а в 2016-му підписав контракт на військову службу.
У загиблого залишилися батьки та сестра.
Фото - спільнота "Типова Дубровиця".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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