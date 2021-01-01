Вбивство у волинському селі: прокурори вимагають суворішого покарання для злочинця
Сьогодні, 12:25
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 64-річним мешканцем села Козлиничі Камінь-Каширського району умисного вбивства та незаконного поводження із боєприпасами.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство довело, що увечері 28 жовтня 2020 року нетверезий чоловік у розпал сварки вдарив ножем у груди 52-річного односельця. Потерпілий помер на місці.
Згодом правоохоронці під час обшуку в оселі обвинуваченого знайшли також боєприпаси, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.
Маневицький районний суд визнав волинянина винним у вчинені цих злочинів та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі. Прокурори оскаржать цей вирок, вимагаючи суворішого покарання для вбивці.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство довело, що увечері 28 жовтня 2020 року нетверезий чоловік у розпал сварки вдарив ножем у груди 52-річного односельця. Потерпілий помер на місці.
Згодом правоохоронці під час обшуку в оселі обвинуваченого знайшли також боєприпаси, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.
Маневицький районний суд визнав волинянина винним у вчинені цих злочинів та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі. Прокурори оскаржать цей вирок, вимагаючи суворішого покарання для вбивці.
Фото - ілюстративне
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