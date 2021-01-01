вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вбивство у волинському селі: прокурори вимагають суворішого покарання для злочинця

Вбивство у волинському селі: прокурори вимагають суворішого покарання для злочинця
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 64-річним мешканцем села Козлиничі Камінь-Каширського району умисного вбивства та незаконного поводження із боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Слідство довело, що увечері 28 жовтня 2020 року нетверезий чоловік у розпал сварки вдарив ножем у груди 52-річного односельця. Потерпілий помер на місці.

Згодом правоохоронці під час обшуку в оселі обвинуваченого знайшли також боєприпаси, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Маневицький районний суд визнав волинянина винним у вчинені цих злочинів та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі. Прокурори оскаржать цей вирок, вимагаючи суворішого покарання для вбивці.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, прокурори, покарання, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі вакцинації на «Бандерштаті» щепили перших охочих. ФОТО
Сьогодні, 12:38
Після зливи у Луцьку рятувальники витягували автівки із води. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
Вбивство у волинському селі: прокурори вимагають суворішого покарання для злочинця
Сьогодні, 12:25
На Сході загинув молодий військовий з Рівненщини
Сьогодні, 12:17
Волинських будівельників нагородили з нагоди професійного свята. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
За хабар слідчому волинянин отримав 4 роки тюрми За хабар слідчому волинянин отримав 4 роки тюрми
16 липень, 17:00
Чоловіка з Волині вдруге судитимуть за умисне вбивство Чоловіка з Волині вдруге судитимуть за умисне вбивство
05 липень, 16:19
Запхали в багажник та вивезли в ліс: суд виніс вирок двом молодикам, які вбили волинянина Запхали в багажник та вивезли в ліс: суд виніс вирок двом молодикам, які вбили волинянина
23 червень, 12:31
Засудили лучанина, який вбив колегу-далекобійника Засудили лучанина, який вбив колегу-далекобійника
24 травень, 17:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Струмівці в сервісному центрі виявили фуру, яка перебувала у міжнародному розшуку
Сьогодні, 13:56
 0
У Луцьку водій легковика злетів з дороги на тротуар
Сьогодні, 13:39
 0
У жорстокому вбивстві оленя на Волині підозрюють керівника шахти, – нардеп
Сьогодні, 13:25
 0
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Сьогодні, 13:11
 0
Лучанин буде навчатися у школі пілотів США
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8