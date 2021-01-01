Вбивство у волинському селі: прокурори вимагають суворішого покарання для злочинця

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 64-річним мешканцем села Козлиничі Камінь-Каширського району умисного вбивства та незаконного поводження із боєприпасами.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Слідство довело, що увечері 28 жовтня 2020 року нетверезий чоловік у розпал сварки вдарив ножемЗгодом правоохоронці під час обшуку в оселі обвинуваченого знайшли також боєприпаси, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.Маневицький районний суд визнав волинянина винним у вчинені цих злочинів та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі. Прокурори оскаржать цей вирок, вимагаючи суворішого покарання для вбивці.