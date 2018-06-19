Після зливи у Луцьку рятувальники витягували автівки із води. ВІДЕО





Відповідне відео виклали у Фейсбук-спільноті «Наш Луцьк», пише



«Сьогодні вночі на Карпенка-Карого внаслідок зливи утворилося озеро, в якому потонуло три авто. Одне з них самостійно витягнули із води, інші автомобілі довелося витягувати рятувальній службі», – йдеться у дописі.



Як зазначив начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров, інцидент сьогодні вночі під залізничним мостом на вулиці Карпенка-Карого.



Працювала 1-а Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Волинській області. Було здійснено два виїзди машин більшої потужності.



Окрім рятувальників, на місці події працювали патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку внаслідок зливи три автівки потрапили у водяну пастку. Два легковики витягнули рятувальники.Відповідне відео виклали у Фейсбук-спільноті «Наш Луцьк», пише ІА Волинські новини. «Сьогодні вночі на Карпенка-Карого внаслідок зливи утворилося озеро, в якому потонуло три авто. Одне з них самостійно витягнули із води, інші автомобілі довелося витягувати рятувальній службі», – йдеться у дописі.Як зазначив начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Волинській області, інцидент сьогодні вночі під залізничним мостом на вулиці Карпенка-Карого.Працювала 1-а Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Волинській області. Було здійснено два виїзди машин більшої потужності.Окрім рятувальників, на місці події працювали патрульні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію