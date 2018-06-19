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Після зливи у Луцьку рятувальники витягували автівки із води. ВІДЕО

Після зливи у Луцьку рятувальники витягували автівки із води. ВІДЕО
У Луцьку внаслідок зливи три автівки потрапили у водяну пастку. Два легковики витягнули рятувальники.

Відповідне відео виклали у Фейсбук-спільноті «Наш Луцьк», пише ІА Волинські новини.

«Сьогодні вночі на Карпенка-Карого внаслідок зливи утворилося озеро, в якому потонуло три авто. Одне з них самостійно витягнули із води, інші автомобілі довелося витягувати рятувальній службі», – йдеться у дописі.

Як зазначив начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров, інцидент сьогодні вночі під залізничним мостом на вулиці Карпенка-Карого.

Працювала 1-а Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Волинській області. Було здійснено два виїзди машин більшої потужності.

Окрім рятувальників, на місці події працювали патрульні.


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Теги: злива, Луцьк, рятувальники, автівки
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