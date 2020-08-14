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У центрі вакцинації на «Бандерштаті» щепили перших охочих. ФОТО

У центрі вакцинації на «Бандерштаті» щепили перших охочих. ФОТО
На фестивалі «Бандерштат», що стартував сьогодні, 6 серпня, щепили перших охочих.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Станом на 12 годину 6 серпня у центрі ввели вакцину 4 людям. Усі вони виявили бажання вакцинуватися препаратом компанії Pfizer.
Сімейний лікар Луцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Кондратюк, яка працює у центрі вакцинації, розповіла, що медики пройшли відповідні тренінги й працюють у складі мобільних бригад.

Лікарка додала, що інформацію про охочих, які зареєструвалися для вакцинації, медикам надають організатори. Тож щеплюють тих, хто попередньо реєструється в організаторів. Протягом 30 хвилин після вакцинації фестивальники мають бути біля лікаря під наглядом.

Сьогодні, 6 серпня, фестивальників щеплюють вакцинами Pfizer та CoronaVac. Щоправда, отримати другу вакцину станом на обідню пору не виявила бажання жодна людина. Вакцини зберігають у сумці-холодильнику.

Валерій Іонов, який одним із перших отримав дозу вакцини на «Бандерштаті», розповів, що він – із Луцька, але вирішив, що таким чином провакцинуватися буде простіше, ніж у медичному закладі.

Каже, не хвилюється з приводу того, що побічні ефекти від введення вакцини можуть погано вплинути на самопочуття та зіпсувати проведення часу на фестивалі.

Вакцинація у наметі на «Бандерштаті» триватиме усі три дні фестивалю з 9 до 14 години.

«Ми про вакцинуємо всіх охочих», - запевняє лікарка Тетяна Кондратюк.

У центрі вакцинації на «Бандерштаті» щепили перших охочих. ФОТО
У центрі вакцинації на «Бандерштаті» щепили перших охочих. ФОТО
У центрі вакцинації на «Бандерштаті» щепили перших охочих. ФОТО
У центрі вакцинації на «Бандерштаті» щепили перших охочих. ФОТО

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Теги: Бандерштат, фестиваль, вакцинація
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