У центрі вакцинації на «Бандерштаті» щепили перших охочих. ФОТО
Сьогодні, 12:38
На фестивалі «Бандерштат», що стартував сьогодні, 6 серпня, щепили перших охочих.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Станом на 12 годину 6 серпня у центрі ввели вакцину 4 людям. Усі вони виявили бажання вакцинуватися препаратом компанії Pfizer.
Сімейний лікар Луцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Кондратюк, яка працює у центрі вакцинації, розповіла, що медики пройшли відповідні тренінги й працюють у складі мобільних бригад.
Лікарка додала, що інформацію про охочих, які зареєструвалися для вакцинації, медикам надають організатори. Тож щеплюють тих, хто попередньо реєструється в організаторів. Протягом 30 хвилин після вакцинації фестивальники мають бути біля лікаря під наглядом.
Сьогодні, 6 серпня, фестивальників щеплюють вакцинами Pfizer та CoronaVac. Щоправда, отримати другу вакцину станом на обідню пору не виявила бажання жодна людина. Вакцини зберігають у сумці-холодильнику.
Валерій Іонов, який одним із перших отримав дозу вакцини на «Бандерштаті», розповів, що він – із Луцька, але вирішив, що таким чином провакцинуватися буде простіше, ніж у медичному закладі.
Каже, не хвилюється з приводу того, що побічні ефекти від введення вакцини можуть погано вплинути на самопочуття та зіпсувати проведення часу на фестивалі.
Вакцинація у наметі на «Бандерштаті» триватиме усі три дні фестивалю з 9 до 14 години.
«Ми про вакцинуємо всіх охочих», - запевняє лікарка Тетяна Кондратюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Станом на 12 годину 6 серпня у центрі ввели вакцину 4 людям. Усі вони виявили бажання вакцинуватися препаратом компанії Pfizer.
Сімейний лікар Луцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Кондратюк, яка працює у центрі вакцинації, розповіла, що медики пройшли відповідні тренінги й працюють у складі мобільних бригад.
Лікарка додала, що інформацію про охочих, які зареєструвалися для вакцинації, медикам надають організатори. Тож щеплюють тих, хто попередньо реєструється в організаторів. Протягом 30 хвилин після вакцинації фестивальники мають бути біля лікаря під наглядом.
Сьогодні, 6 серпня, фестивальників щеплюють вакцинами Pfizer та CoronaVac. Щоправда, отримати другу вакцину станом на обідню пору не виявила бажання жодна людина. Вакцини зберігають у сумці-холодильнику.
Валерій Іонов, який одним із перших отримав дозу вакцини на «Бандерштаті», розповів, що він – із Луцька, але вирішив, що таким чином провакцинуватися буде простіше, ніж у медичному закладі.
Каже, не хвилюється з приводу того, що побічні ефекти від введення вакцини можуть погано вплинути на самопочуття та зіпсувати проведення часу на фестивалі.
Вакцинація у наметі на «Бандерштаті» триватиме усі три дні фестивалю з 9 до 14 години.
«Ми про вакцинуємо всіх охочих», - запевняє лікарка Тетяна Кондратюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучанин буде навчатися у школі пілотів США
Сьогодні, 13:06
У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 12:55
У центрі вакцинації на «Бандерштаті» щепили перших охочих. ФОТО
Сьогодні, 12:38