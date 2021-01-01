У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО





Як



Слідчі слідчого управління на місці події встановили, що 42-річний рівнянин, водій автомобіля «ВАЗ-21099», раптово виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення із вантажівкою «SCANIA» під керуванням 37-річного жителя міста Харків.



Керманич легковика від отриманих травм загинув на місці події.



У водія вантажівки медики діагностували незначні осадження, за зовнішніми ознаками він тверезий.



Під час огляду автомобіля в рюкзаку загиблого поліцейські виявили та вилучили дев’ять поліетиленових пакетів, п'ять паперових згортки із кристалічною речовиною, а також один — із подрібненими рослинами, схожими на марихуану. Крім того, вилучили пристрій для куріння.



У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, слідчі встановлюють усі обставини автопригоди.



Крім того, за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Квасилова Рівненської області сьогодні 6 серпня, близько 06:20, сталася смертельна аварія. Зіткнулися легковик та вантажний автомобіль.Як повідомляє поліція ГУНП у Рівненській області, в речах загиблого водія легковика поліцейські виявили наркотичні речовини.Слідчі слідчого управління на місці події встановили, що 42-річний рівнянин, водій автомобіля «ВАЗ-21099», раптово виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення із вантажівкою «SCANIA» під керуванням 37-річного жителя міста Харків.Керманич легковика від отриманих травм загинув на місці події.У водія вантажівки медики діагностували незначні осадження, за зовнішніми ознаками він тверезий.Під час огляду автомобіля в рюкзаку загиблого поліцейські виявили та вилучили дев’ять поліетиленових пакетів, п'ять паперових згортки із кристалічною речовиною, а також один — із подрібненими рослинами, схожими на марихуану. Крім того, вилучили пристрій для куріння.У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, слідчі встановлюють усі обставини автопригоди.Крім того, за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію