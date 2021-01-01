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У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО

У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО
Поблизу Квасилова Рівненської області сьогодні 6 серпня, близько 06:20, сталася смертельна аварія. Зіткнулися легковик та вантажний автомобіль.

Як повідомляє поліція ГУНП у Рівненській області, в речах загиблого водія легковика поліцейські виявили наркотичні речовини.

Слідчі слідчого управління на місці події встановили, що 42-річний рівнянин, водій автомобіля «ВАЗ-21099», раптово виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення із вантажівкою «SCANIA» під керуванням 37-річного жителя міста Харків.

Керманич легковика від отриманих травм загинув на місці події.

У водія вантажівки медики діагностували незначні осадження, за зовнішніми ознаками він тверезий.

Під час огляду автомобіля в рюкзаку загиблого поліцейські виявили та вилучили дев’ять поліетиленових пакетів, п'ять паперових згортки із кристалічною речовиною, а також один — із подрібненими рослинами, схожими на марихуану. Крім того, вилучили пристрій для куріння.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, слідчі встановлюють усі обставини автопригоди.

Крім того, за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 Кримінального кодексу України.

У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО
У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО
У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО
У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО

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Теги: Рівненщина, смертельна аварія, наркотики
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