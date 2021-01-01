У жорстокому вбивстві оленя на Волині підозрюють керівника шахти, – нардеп

Михайло Волинець, посилаючись на свої джерела у прикордонній службі повідомив, що за гарячими слідами за підозрою у браконьєрстві було спіймано керівника шахти «Бужанська» (ДП «Волиньвугілля») Олександра Онопрієнка.



Про це Волинець





Працівники патрульного відділу прикордонної служби «Амбуків» помітили на транспортному засобі та одязі водія сліди схожі на сліди крові. Оглянувши місцевість, прикордонники виявили застреленого оленя - труп тварини, занесеної до Червоної книги України.



Про факт виявлення ознак кримінального правопорушення прикордонники повідомили працівників лісомисливського господарства та співробітників Нацполіції.



Транспортний засіб та умертвлену тварину передали на експертизу.

За попередньою інформацією, вбито самицю оленя, вид якої є вимираючим і занесений до Червоної книги. Щобільше, самиця вигодовувала оленят.



"Тримаємо цю справу на контролі та сподіваємось на об’єктивне розслідування. Тим більше, що репутація пана Онопрієнка біжить попереду нього та на Волині кажуть, що і до людей, працівників людським, добрим ставленням він не відрізняється. Та й за вирішенням нагальних проблем шахтарів «Бужанської» Олександр Васильович не помічений", - додав Волинець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутат, голова Конфедерації Вільних профспілок України Незалежної профспілки гірників України, посилаючись на свої джерела у прикордонній службі повідомив, що за гарячими слідами за підозрою у браконьєрстві було спіймано керівника шахти «Бужанська» (ДП «Волиньвугілля»)Про це Волинець написав у Facebook. Нагадаємо , прикордонники Волинського загону вчора вночі спинили чоловіка, який рухався на квадроциклі.Працівники патрульного відділу прикордонної служби «Амбуків» помітили на транспортному засобі та одязі водія сліди схожі на сліди крові. Оглянувши місцевість, прикордонники виявили застреленого оленя - труп тварини, занесеної до Червоної книги України.Про факт виявлення ознак кримінального правопорушення прикордонники повідомили працівників лісомисливського господарства та співробітників Нацполіції.Транспортний засіб та умертвлену тварину передали на експертизу.За попередньою інформацією, вбито самицю оленя, вид якої є вимираючим і занесений до Червоної книги. Щобільше, самиця вигодовувала оленят."Тримаємо цю справу на контролі та сподіваємось на об’єктивне розслідування. Тим більше, що репутація пана Онопрієнка біжить попереду нього та на Волині кажуть, що і до людей, працівників людським, добрим ставленням він не відрізняється. Та й за вирішенням нагальних проблем шахтарів «Бужанської» Олександр Васильович не помічений", - додав Волинець.

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