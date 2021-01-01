вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У жорстокому вбивстві оленя на Волині підозрюють керівника шахти, – нардеп

У жорстокому вбивстві оленя на Волині підозрюють керівника шахти, – нардеп
Народний депутат, голова Конфедерації Вільних профспілок України Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, посилаючись на свої джерела у прикордонній службі повідомив, що за гарячими слідами за підозрою у браконьєрстві було спіймано керівника шахти «Бужанська» (ДП «Волиньвугілля») Олександра Онопрієнка.

Про це Волинець написав у Facebook.

Нагадаємо, прикордонники Волинського загону вчора вночі спинили чоловіка, який рухався на квадроциклі.
Працівники патрульного відділу прикордонної служби «Амбуків» помітили на транспортному засобі та одязі водія сліди схожі на сліди крові. Оглянувши місцевість, прикордонники виявили застреленого оленя - труп тварини, занесеної до Червоної книги України.

Про факт виявлення ознак кримінального правопорушення прикордонники повідомили працівників лісомисливського господарства та співробітників Нацполіції.

Транспортний засіб та умертвлену тварину передали на експертизу.
За попередньою інформацією, вбито самицю оленя, вид якої є вимираючим і занесений до Червоної книги. Щобільше, самиця вигодовувала оленят.

"Тримаємо цю справу на контролі та сподіваємось на об’єктивне розслідування. Тим більше, що репутація пана Онопрієнка біжить попереду нього та на Волині кажуть, що і до людей, працівників людським, добрим ставленням він не відрізняється. Та й за вирішенням нагальних проблем шахтарів «Бужанської» Олександр Васильович не помічений", - додав Волинець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: браконьєр, керівник шахти, Волинь, вбивство оленя, Олександр Онопрієнко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Струмівці в сервісному центрі виявили фуру, яка перебувала у міжнародному розшуку
Сьогодні, 13:56
У Луцьку водій легковика злетів з дороги на тротуар
Сьогодні, 13:39
У жорстокому вбивстві оленя на Волині підозрюють керівника шахти, – нардеп
Сьогодні, 13:25
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Лучанин буде навчатися у школі пілотів США
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
Вбитий олень та криваві плями на одязі: волинські прикордонники спіймали браконьєра Вбитий олень та криваві плями на одязі: волинські прикордонники спіймали браконьєра
05 серпень, 11:54
Волинянин, який незаконно ловив рибу у нерестовий період, заплатить штраф Волинянин, який незаконно ловив рибу у нерестовий період, заплатить штраф
05 липень, 20:11
Неповнолітній волинянин продавав чотирьох лисенят: тварин врятували Неповнолітній волинянин продавав чотирьох лисенят: тварин врятували
13 травень, 13:04
На Волині браконьєр їздив автівкою на замерзлому озері На Волині браконьєр їздив автівкою на замерзлому озері
15 лютий, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди піти у Луцьку на вихідних 7–8 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
У Струмівці в сервісному центрі виявили фуру, яка перебувала у міжнародному розшуку
Сьогодні, 13:56
 0
У Луцьку водій легковика злетів з дороги на тротуар
Сьогодні, 13:39
 0
У жорстокому вбивстві оленя на Волині підозрюють керівника шахти, – нардеп
Сьогодні, 13:25
 0
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8