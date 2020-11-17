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На Волині стартує сезон полювання на пернатих

На Волині стартує сезон полювання на пернатих
На Волині з 7 серпня відкривається сезон полювання на пернату дичину. Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Сезон стартує о 16.00, дні полювання – субота та неділя.

Екоінспекція попереджає, що необхідно дотримуватись вимог природоохоронного законодавства під час ведення мисливського господарства і полювання, видачі документів громадянам на право полювання (відстрільних карт, ліцензій), організації ведення полювання та вжиття заходів по боротьбі з браконьєрством.

Полювати можна на: норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого), голубів (крім голуба-синяка), гусок (крім гуски малої).

Наголосили, що порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законами України. Зокрема, за порушення правил полювання передбачена відповідальність у вигляді штрафу – для громадян від 102 до 1020 гривень, для посадових осіб – від 510 до 1530 гривень.

Полювання заборонено:

- на відтворювальних ділянках;

- на відстані ближче 200 м від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей;

- на пернату дичину з нарізною вогнепальною зброєю або з використанням набоїв, споряджених кулями або шротом діаметром більше 5 мм;

- у темний період доби (пізніше години після заходу сонця і раніше години до його сходу);

- на пернату дичину методом нагінки з виставленням номерів;

- з не мисливської, пневматичної, напівавтоматичної або автоматичної зброї з магазином більш як на два патрони;

- транспортування або перенесення добутих тварин чи їхніх частин без відмітки цього факту у щорічній контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання, а також у дозволі на їх добування.

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Теги: полювання, пернаті, качки, Волинь
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