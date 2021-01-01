вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку водій легковика злетів з дороги на тротуар

У Луцьку водій легковика злетів з дороги на тротуар
У Луцьку на вулиці Відродження водій Volkswagen Golf злетів з дороги і виїхав на тротуар.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці події.

На повороті водій вилетів на тротуар, де знаходились люди. Про постраждалих наразі невідомо.

На місці працює екіпаж патрульної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 7–8 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У Струмівці в сервісному центрі виявили фуру, яка перебувала у міжнародному розшуку
Сьогодні, 13:56
У Луцьку водій легковика злетів з дороги на тротуар
Сьогодні, 13:39
У жорстокому вбивстві оленя на Волині підозрюють керівника шахти, – нардеп
Сьогодні, 13:25
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
Справу щодо чоловіка, який у Луцьку збив батька із двома дітьми, передали до суду Справу щодо чоловіка, який у Луцьку збив батька із двома дітьми, передали до суду
04 серпень, 13:59
У Луцьку легковик на «зебрі» збив дитину У Луцьку легковик на «зебрі» збив дитину
04 серпень, 10:07
У Луцьку тимчасово змінять рух транспорту: як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси У Луцьку тимчасово змінять рух транспорту: як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси
03 серпень, 16:14
Потрапив під колеса за 10 метрів від переходу: деталі смертельної аварії на Конякіна Потрапив під колеса за 10 метрів від переходу: деталі смертельної аварії на Конякіна
27 липень, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди піти у Луцьку на вихідних 7–8 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
У Струмівці в сервісному центрі виявили фуру, яка перебувала у міжнародному розшуку
Сьогодні, 13:56
 0
У Луцьку водій легковика злетів з дороги на тротуар
Сьогодні, 13:39
 0
У жорстокому вбивстві оленя на Волині підозрюють керівника шахти, – нардеп
Сьогодні, 13:25
 0
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8