У Луцьку водій легковика злетів з дороги на тротуар
Сьогодні, 13:39
У Луцьку на вулиці Відродження водій Volkswagen Golf злетів з дороги і виїхав на тротуар.
Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці події.
На повороті водій вилетів на тротуар, де знаходились люди. Про постраждалих наразі невідомо.
На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці події.
На повороті водій вилетів на тротуар, де знаходились люди. Про постраждалих наразі невідомо.
На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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