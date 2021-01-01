У Луцьку водій легковика злетів з дороги на тротуар





Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці події.



На повороті водій вилетів на тротуар, де знаходились люди. Про постраждалих наразі невідомо.



На місці працює екіпаж патрульної поліції.

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