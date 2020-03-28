Учасниця Олімпіади у Токіо Анастасія Турчин повернулася на Волинь. ФОТО

- волинська спортсменка-дзюдоїстка, яка представляла Волинь на Олімпійських іграх у Токіо, повернулася додому. З нею зустрівся і привітав перший заступник голови обласної радиПро це інформують у пресслужбі Волинської обласної ради.Анастасія Турчин розповіла, що це були дебюті ігри у кар'єрі. А шлях до участі в Олімпіаді дався їй нелегко, оскільки було багато травм. У Токіо в стартовому раунді нашій дзюдоїстці протистояла спортсменка з Еквадору, яку волинянка впевнено здолала.В 1/8 фіналу суперницею Анастасії Турчин була представниця Нідерландів Гуше Стенхейс. На третій хвилині додаткового часу, коли сили обох спортсменок були на межі, нідерландка змогла вибороти перемогу у досить рівній сутичці."Я знаю над чим працювати та які помилки виправляти, - зазначила спортсменка. - Ця поразка зробила мене сильнішою. Я розумію, як далі діяти, щоб нарешті стати на п'єдестал", - зазначила спортсменка.Один із тренерів Анастасії, керівник Федерації дзюдо Волинізапевняє: у спортсменки є великий потенціал. "Це тільки початок. Три роки тому Настя увійшла до першої десятки світового рейтингу і на неї дуже великі надії", - стверджує тренер.Анастасія Турчин - майстер спорту України міжнародного класу. Чемпіонка Європи з дзюдо (2013, 2014, 2016), чемпіонка України з дзюдо (2015-го, 2016).