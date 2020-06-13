Стало відомо, чи працюватимуть кінотеатри в карантин





Також вимагають, щоб відвідувачі мали Covid-сертифікати, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі програми "Сніданок з 1+1", пише



"Додатково з'являтимуться інші сфери, які можна буде відчиняти під час жорстких карантинних обмежень. Але, якщо будуть вакциновані працівники підприємств. Кінотеатрам також можна буде працювати, якщо працівники вакциновані й люди приходитимуть із ковід-сертифікатом. Така практика є у світі, вона результативна", - сказав він.



За його словами, такі умови можуть запровадити й для культурних масових заходів.

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