вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало відомо, чи працюватимуть кінотеатри в карантин

Стало відомо, чи працюватимуть кінотеатри в карантин
Кінотеатри й інші сфери зможуть працювати в карантин. Але для цього персонал має вакцинуватися проти коронавірусу.

Також вимагають, щоб відвідувачі мали Covid-сертифікати, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі програми "Сніданок з 1+1", пише "Газета.ua".

"Додатково з'являтимуться інші сфери, які можна буде відчиняти під час жорстких карантинних обмежень. Але, якщо будуть вакциновані працівники підприємств. Кінотеатрам також можна буде працювати, якщо працівники вакциновані й люди приходитимуть із ковід-сертифікатом. Така практика є у світі, вона результативна", - сказав він.

За його словами, такі умови можуть запровадити й для культурних масових заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кінотеатри, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водій, який влетів у стовп на Відродження, намагався уникнути зіткнення з автівкою
Сьогодні, 14:54
«Який з тебе будівельник?»: луцька компанія створила цікавий тест
Сьогодні, 14:52
Стало відомо, чи працюватимуть кінотеатри в карантин
Сьогодні, 14:50
За сім місяців 2021-го на Волині сталося більше аварій, ніж за такий же проміжок у 2020
Сьогодні, 14:34
Учасниця Олімпіади у Токіо Анастасія Турчин повернулася на Волинь. ФОТО
Сьогодні, 14:21
Схожі новини
Кінотеатри, готелі та клуби: повідомили, що можуть відкрити з 25 січня Кінотеатри, готелі та клуби: повідомили, що можуть відкрити з 25 січня
18 січень, 07:24
Уряд заборонив відкривати кінотеатри та проводити пробне ЗНО та змінив правила перетину кордону, – Максим Степанов Уряд заборонив відкривати кінотеатри та проводити пробне ЗНО та змінив правила перетину кордону, – Максим Степанов
13 червень, 2020, 11:32
Як зміняться правила перетину кордону в Україні з 5 серпня Як зміняться правила перетину кордону в Україні з 5 серпня
03 серпень, 14:48
В Україні для вакцинованих можуть послабити карантин В Україні для вакцинованих можуть послабити карантин
02 серпень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За скільки у Луцьку можна зняти хорошу квартиру та як не потрапити у тенета шахраїв. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
 0
У Луцьку п'яна водійка тролейбуса врізалася у паркан: чи відшкодувала жінка збитки власникам
Сьогодні, 15:20
 0
Водій, який влетів у стовп на Відродження, намагався уникнути зіткнення з автівкою
Сьогодні, 14:54
 0
«Який з тебе будівельник?»: луцька компанія створила цікавий тест
Сьогодні, 14:52
 0
Стало відомо, чи працюватимуть кінотеатри в карантин
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8