Стало відомо, чи працюватимуть кінотеатри в карантин
Сьогодні, 14:50
Кінотеатри й інші сфери зможуть працювати в карантин. Але для цього персонал має вакцинуватися проти коронавірусу.
Також вимагають, щоб відвідувачі мали Covid-сертифікати, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі програми "Сніданок з 1+1", пише "Газета.ua".
"Додатково з'являтимуться інші сфери, які можна буде відчиняти під час жорстких карантинних обмежень. Але, якщо будуть вакциновані працівники підприємств. Кінотеатрам також можна буде працювати, якщо працівники вакциновані й люди приходитимуть із ковід-сертифікатом. Така практика є у світі, вона результативна", - сказав він.
За його словами, такі умови можуть запровадити й для культурних масових заходів.
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Також вимагають, щоб відвідувачі мали Covid-сертифікати, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі програми "Сніданок з 1+1", пише "Газета.ua".
"Додатково з'являтимуться інші сфери, які можна буде відчиняти під час жорстких карантинних обмежень. Але, якщо будуть вакциновані працівники підприємств. Кінотеатрам також можна буде працювати, якщо працівники вакциновані й люди приходитимуть із ковід-сертифікатом. Така практика є у світі, вона результативна", - сказав він.
За його словами, такі умови можуть запровадити й для культурних масових заходів.
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