«Який з тебе будівельник?»: луцька компанія створила цікавий тест
Сьогодні, 14:52
Будівельна компанія «Інвестор» створила тест, який допоможе визначити рівень знань у будівельній галузі.
У тесті пропонують дати відповіді на 10 запитань, аби визначити «будівничий діаноз» того, хто дає відповіді.
«Можливо, у тобі не пропадає геніальний будівельник і ти маєш всі шанси побудувати восьме диво світу. Чи все ж - ти із тих, про кого в народі кажуть: “будки собачої не збудував” і не варто навіть братися», - йдеться у жартівливому підписі до тесту на сайті компанії.
У тесті пропонують дати відповіді на 10 запитань, аби визначити «будівничий діаноз» того, хто дає відповіді.
«Можливо, у тобі не пропадає геніальний будівельник і ти маєш всі шанси побудувати восьме диво світу. Чи все ж - ти із тих, про кого в народі кажуть: “будки собачої не збудував” і не варто навіть братися», - йдеться у жартівливому підписі до тесту на сайті компанії.