Водій, який влетів у стовп на Відродження, намагався уникнути зіткнення з автівкою





Цю інформацію Інформаційному агенству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі патрульної поліції.



Нагадуємо, раніше писали про те, що водій легковика на вулиці Відродження



Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили ДТП за участі автомобілів Daewoo Lanos, під керуванням чоловіка 1966 року народження, та Volkswagen Golf, під керуванням чоловіка 1985 року народження. Аби уникнути зіткнення з автівкою, водій Volkswagen здійснив зіткнення зі стовпом, внаслідок чого його госпіталізували до лікарні.



Патрульні забезпечували охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На повороті з проспекту Відродження на вулицю Писаревського неподалік ресторану «Золотий дракон» трапилася ДТП. Водій Volkswagen влетів у стовп, аби уникнути зіткнення з іншою автівкою, його госпіталізували.Цю інформаціюпідтвердили у пресслужбі патрульної поліції.Нагадуємо, раніше писали про те, що водій легковика на вулиці Відродження злетів з проїжджої частини на тротуар. Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили ДТП за участі автомобілів Daewoo Lanos, під керуванням чоловіка 1966 року народження, та Volkswagen Golf, під керуванням чоловіка 1985 року народження. Аби уникнути зіткнення з автівкою, водій Volkswagen здійснив зіткнення зі стовпом, внаслідок чого його госпіталізували до лікарні.Патрульні забезпечували охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.

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