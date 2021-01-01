У Луцьку п'яна водійка тролейбуса врізалася у паркан: чи відшкодувала жінка збитки власникам
Сьогодні, 15:20
У Луцьку водійка тролейбуса, яка ввечері 15 червня в'їхала у паркани приватних будинків на вулиці Володимирській і втекла з місця аварії, відшкодувала завдані збитки власникам.
Про це Суспільному повідомив директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.
"Паркан відновлений. Водійку з роботи звільнили. Паркан відновлений за її зароблені кошти", – зазначив керівник підприємства.
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Загальні витрати з відновлення та ремонту пошкоджень, зі слів Володимира Пуца, склали в межах 18 тисяч гривень.
"Люди зверталися в підприємство. Більше претензій не мають... Відновлено практично все, за вийнятком декількох стовпців та одного листа профнастилу", – додав керівник ЛПЕ.
Суспільне намагалося зв'язатися з 41-річною жінкою, колишньою водійкою ЛПЕ, однак упродовж кількох днів отримати коментар не вдалося – слухавки ніхто не взяв.
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Про це Суспільному повідомив директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.
"Паркан відновлений. Водійку з роботи звільнили. Паркан відновлений за її зароблені кошти", – зазначив керівник підприємства.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Нерви здали. Проблеми у сім’ї та з житлом»: у суді луцька водійка тролейбуса пояснила, чому п’яною сіла за кермо.ВІДЕО
Загальні витрати з відновлення та ремонту пошкоджень, зі слів Володимира Пуца, склали в межах 18 тисяч гривень.
"Люди зверталися в підприємство. Більше претензій не мають... Відновлено практично все, за вийнятком декількох стовпців та одного листа профнастилу", – додав керівник ЛПЕ.
Суспільне намагалося зв'язатися з 41-річною жінкою, колишньою водійкою ЛПЕ, однак упродовж кількох днів отримати коментар не вдалося – слухавки ніхто не взяв.
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