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В Україні хочуть ввести новий податок на покупки: хто і за що платитиме

В Україні хочуть ввести новий податок на покупки: хто і за що платитиме
В Україні готується до розгляду законопроект про непрямі методи податкового контролю.

Про це повідомляє "Уніан" з посиланням на допис у Facebook голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данила Гетманцева.

За словами Гетманцева, на даному етапі законопроект знаходиться в стані розробки, надалі Кабмін передасть його на розгляд до парламенту.

Податкова зможе уточнювати походження коштів, витрачених на придбання цінних активів.

"І якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, то вона буде змушена доплатити податок на витрати, які не може пояснити", – зазначив Гетманцев.

Добровільне одноразове декларування

- 15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.
- 1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування
- 16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.
- Закон визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке проходитиме з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.
- Громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що належать їм і з яких не були сплачені податки та збори до 1 січня 2021 року. При цьому в добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.
- Декларант може вказати серед активів валютні цінності (за винятком коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних осіб, які перебувають в Україні або за кордоном.
- Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір, у тому числі 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстрованих) в Україні; 9% по валютних цінностях на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном; 2,5% за номінальною вартістю державних облігацій України, придбаних декларантом в період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

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Теги: законопроєкт, новий податок, українці
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