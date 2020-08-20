На Волині бус злетів у кювет та перевернувся: повідомили про стан потерпілих. ВІДЕО





Про стан потерпілих йдеться



Нагадаємо, бус злетів у кювет та перекинувся. Усього було задіяно чотири екіпажі швидкої допомоги. Відомо, що в автомобілі перебувало четверо пасажирів та водій. Як повідомляє поліція, за попередньою інформацією, ймовірна причина ДТП – водій заснув за кермом.



Четверо людей госпіталізували до медичних закладів. В одного з потерпілих - політтравма, його доставили до Волинської обласної клінічної лікарні. Інших двох госпіталізували до Горохівської ЦРЛ, ще одного - в іваничівську лікарню.



"Ті люди, що по районних лікарнях - у них забої плеча та грудної клітки. А того постраждлого, якого доставили в обласну лікарню, - відкриті переломи, зокрема, відкритий перелом стегна. Тому і госпіталізований в обласну лікарн", - говорить завідувач центральної оперативної диспетчерської "швидкої" Станіслав Лінік.



Детальніше про стан постраждалих – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В аварії, що сталася вранці 6 серпня поблизу села Трубки Володимир-Волинського району, травмувалися 4 людей. У постраждалих - численні переломи та забої.Про стан потерпілих йдеться у сюжеті ІА "Конкурент". Нагадаємо,Усього було задіяно чотири екіпажі швидкої допомоги. Відомо, що в автомобілі перебувало четверо пасажирів та водій. Як повідомляє поліція, за попередньою інформацією,Четверо людей госпіталізували до медичних закладів. В одного з потерпілих - політтравма, його доставили до Волинської обласної клінічної лікарні. Інших двох госпіталізували до Горохівської ЦРЛ, ще одного - в іваничівську лікарню."Ті люди, що по районних лікарнях - у них забої плеча та грудної клітки. А того постраждлого, якого доставили в обласну лікарню, - відкриті переломи, зокрема, відкритий перелом стегна. Тому і госпіталізований в обласну лікарн", - говорить завідувач центральної оперативної диспетчерської "швидкої"Детальніше про стан постраждалих – у відео.

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