вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині бус злетів у кювет та перевернувся: повідомили про стан потерпілих. ВІДЕО

На Волині бус злетів у кювет та перевернувся: повідомили про стан потерпілих. ВІДЕО
В аварії, що сталася вранці 6 серпня поблизу села Трубки Володимир-Волинського району, травмувалися 4 людей. У постраждалих - численні переломи та забої.

Про стан потерпілих йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".

Нагадаємо, бус злетів у кювет та перекинувся. Усього було задіяно чотири екіпажі швидкої допомоги. Відомо, що в автомобілі перебувало четверо пасажирів та водій. Як повідомляє поліція, за попередньою інформацією, ймовірна причина ДТП – водій заснув за кермом.

Четверо людей госпіталізували до медичних закладів. В одного з потерпілих - політтравма, його доставили до Волинської обласної клінічної лікарні. Інших двох госпіталізували до Горохівської ЦРЛ, ще одного - в іваничівську лікарню.

"Ті люди, що по районних лікарнях - у них забої плеча та грудної клітки. А того постраждлого, якого доставили в обласну лікарню, - відкриті переломи, зокрема, відкритий перелом стегна. Тому і госпіталізований в обласну лікарн", - говорить завідувач центральної оперативної диспетчерської "швидкої" Станіслав Лінік.

Детальніше про стан постраждалих – у відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський район, стан потерпілих, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як розпізнати Delta-штам коронавірусу: симптоми
Сьогодні, 16:30
Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах
Сьогодні, 16:18
На Волині бус злетів у кювет та перевернувся: повідомили про стан потерпілих. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
В Україні хочуть ввести новий податок на покупки: хто і за що платитиме
Сьогодні, 15:41
За скільки у Луцьку можна зняти хорошу квартиру та як не потрапити у тенета шахраїв. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
Автотроща з потерпілими на Волині: водій, ймовірно, заснув за кермом Автотроща з потерпілими на Волині: водій, ймовірно, заснув за кермом
Сьогодні, 11:17
Автотроща у Луцькому районі: повідомили про стан потерпілих Автотроща у Луцькому районі: повідомили про стан потерпілих
02 серпень, 15:15
На Волині легковик злетів з траси і врізався у паркан. ФОТО На Волині легковик злетів з траси і врізався у паркан. ФОТО
20 серпень, 2020, 19:29
У МЗС розповіли про стан українців, які постраждали в аварії в Угорщині У МЗС розповіли про стан українців, які постраждали в аварії в Угорщині
07 квітень, 2020, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За місяць треба зібрати 100 тисяч доларів: 10-річна онкохвора волинянка потребує допомоги
Сьогодні, 17:00
 0
Регіональна директорка Тетяна Подольська: «Наш Львівський регіон – це душа торговельної мережі «АТБ»*
Сьогодні, 16:51
 0
На «Ягодині» у вантажівці, що їхала з Польщі, знайшли контрабанду на понад 200 тисяч гривень
Сьогодні, 16:43
 0
Як розпізнати Delta-штам коронавірусу: симптоми
Сьогодні, 16:30
 0
Почали будувати дорогу між двома курортними зонами на Шацьких озерах
Сьогодні, 16:18
 0
Медіа
відео
1/8