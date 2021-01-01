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7 серпня на Волині: гортаючи календар

7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження голова Піддубцівської сільської ради Борис Горбатюк (на фото).

День народження 7 серпня також у журналістки Вікторії Маштакової.

Вітаємо їх зі святом та зичимо міцного здоров’я, невичерпної енергії й успіхів у роботі.

Також вітаємо іменинників 7 серпня. Це – чоловіки з ім’ям Макар та жінки з ім’ям Анна.

Бажаємо їм любові, радості від життя й достатку.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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